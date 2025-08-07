Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón empieza a perfilar el equipo para recibir a Agropecuario

El plantel de Colón llevará adelante un ensayo táctico donde el DT Martín Minella empezará a definir el elenco que intentará volver al triunfo contra Agropecuario

7 de agosto 2025 · 08:55hs
Este jueves por la tarde, el plantel de Colón tendrá un trabajo táctico en el Brigadier López y a partir de allí, seguramente el panorama sea más claro para Martín Minella al momento de perfilar el once que chocará ante Agropecuario de Carlos Casares.

Después de la dura goleada sufrida en Jujuy, los jugadores volvieron a trabajar el martes, con varios futbolistas que vienen arrastrando diferentes lesiones e incluso no llegarían para medirse con el Sojero.

Las situaciones de García y Bernardi

Tanto el volante central, que desde que firmó en Colón todavía no pudo sumar minutos oficiales por diferentes motivos, tampoco estaría disponible para este compromiso.

Asimismo, el cordobés Christian Bernardi se exigirá para saber si puede regresar al once titular pero su situación es día a día. El que seguramente no tendrá problemas en volver a ser titular es Luis Miguel Rodríguez.

LEER MÁS: "No formo parte del plantel de Colón por un capricho o un pase de factura del DT"

Modificaciones en defensa

Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto y Facundo Castet podrían regresar a la titularidad. A ellos se suma Brian Negro, que ya cumplió con la fecha de suspensión y está en condiciones de ser tenido en cuenta por Minella.

Se sabe, desde su asunción, el DT sumó dos triunfos y tres derrotas, pero se le hizo complicado al equipo sostener su arco en cero, un tema no menor al momento de armar el equipo que jugará el domingo en el Brigadier López.

