Colón intentará postergar el partido de Copa Argentina

De esta manera, Néstor Gorosito se refirió a una situación de la cual se tenía la información de que le había molestado mucho el cambio de fecha para el partido de Copa Argentina por pedido de Lanús, que a diferencia de Colón no sufrió bajas de consideración el 30 de junio.

Vale recordar que Colón se quedó primero sin Lucas Acevedo, y luego se sumaron Julián Chicco (emigró a España), Juan Pablo Álvarez (volvió a Banfield) y Augusto Schott (Talleres de Córdoba activó la cláusula de repesca y su futuro podría estar en Estados Unidos o México).

Lanús Colón.jpg Télam

El pasado viernes, se hizo oficial cuándo se jugará el partido entre Colón y Lanús por los 16avos de final de la Copa Argentina. El mismo, con hora y sede a confirmar, se disputará el próximo miércoles 2 de agosto, según lo revelado por la organización.

Por lo que se pudo saber, la Seguridad de la Provincia de Santa Fe también anda poniendo reparos constantes a este tipo de compromisos y por eso nuevamente San Nicolás es el escenario que toma fuerza. Por logística, le queda cómodo a ambos clubes y gana aceptación.

Al respecto se supo que Néstor Gorosito y su cuerpo técnico no están de acuerdo con esta fecha, y así lo reflejó el DT de Colón tras el partido ante Belgrano, al destacar: "No me parece justa la fecha, porque hay jugadores que seguro se pueden al terminar el torneo. No me parece lógico. Lo mejor hubiera sido jugar cuando comienza con un plantel armado. Es la realidad del fútbol argentino y en esto no tiene la culpa Colón. Es cómo está el mercado y lo que estipula la AFA.Uno tiene que tratar de adaptarse y afrontarlo. Había 43 jugadores sin posibilidades de jugar esta recta final, pero nos afecta a todos por igual".

Por lo que se pudo averiguar, Gorosito le pidió a los dirigentes de Colón que gestionen un nuevo cambio de fecha para el partido ante Lanús, ya que también en esa fecha pretende darle descanso a sus jugadores que se prepararán para afrontar la Copa de la Liga Profesional 2023.