Coleoni, por UNO 106.3: "Si Colón no es el más grande de la categoría, pega en el palo"

El DT de San Miguel, Gustavo Coleoni, analizó a Colón y adelantó cómo intentará jugarle en Santa Fe: "Tiene uno de los mejores planteles de la categoría", dijo

Mientras Colón se prepara para recibir a San Miguel , del otro lado también estudian cada detalle. Quien tomó la palabra fue Gustavo Coleoni , un viejo conocido del ascenso, que dejó varios conceptos sobre el duelo del próximo sábado en charla con UNO 106.3.

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Fiel a su estilo, Sapito no esquivó elogios para el rival: “Colón es uno de los tres o cuatro mejores planteles de la categoría. Es un club de Primera que está en esta división por circunstancias. Si no es el más grande, pega en el palo”. Incluso, confesó que dirigir al Sabalero siempre fue una posibilidad que le sedujo: “No sé por qué no se dio, pero me hubiera encantado. No lo descarto en el futuro, es un club muy importante”.

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Metido de lleno en el análisis, Coleoni destacó la victoria reciente del equipo de Ezequiel Medrán: “Lo vimos. Fue un partido trabado, como suelen ser todos, pero lo ganaron por jerarquía. Cuando apareció ese salto de calidad, hicieron la diferencia”. Y en esa línea, dejó en claro qué es lo que más respeta del rival: la capacidad de resolver en momentos clave. “La toma de decisiones está muy ligada a la jerarquía, y ahí es donde Colón saca ventaja”, explicó.

Gustavo Coleoni.jpg El técnico de San Miguel ya palpitó el partido ante Colón por UNO 106.3.

Pensando en el partido, también hizo foco en un factor que puede jugar un papel determinante: el clima del estadio. “La gente empuja mucho y a veces eso genera ansiedad en los primeros minutos. Uno tiene que estar atento a eso, preparado para aprovechar alguna pérdida o error”, analizó.

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Sobre su propio equipo, el entrenador fue claro: está en plena construcción. “Tenemos un plantel joven, lo armamos sobre la marcha. Es un equipo fresco, intenso, que va a ir a competir y a intentar jugar de igual a igual”, sostuvo.

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Con esa idea, San Miguel llegará a Santa Fe con una postura definida: no resignarse. “Vamos a tratar de hacer nuestro juego, sabiendo que enfrentamos a un rival grande y en una cancha difícil”, agregó. Más allá de la estrategia, Coleoni también dejó ver su esencia, esa que lo acompaña desde siempre: “No cambio mi forma de ser. Mi identidad es la misma, esté donde esté”.

Repasá la nota con el DT de San Miguel en UNO 106.3