Medrán y una duda central en Colón: ¿mantendrá el triple cinco ante San Miguel?

Colón llega en alza tras vencer a Patronato, pero Ezequiel Medrán analiza cómo afrontar el duelo ante San Miguel. El sistema táctico, en el centro de la escena.

Colón transita los días previos al partido del sábado a las 19 frente a San Miguel, en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con una incertidumbre marcada en torno a la decisión táctica que tomará Ezequiel Medrán.

El Sabalero viene de mostrar una versión convincente en la victoria por 2-0 ante Patronato en Paraná, pero ese rendimiento abre ahora un interrogante: ¿sostener la fórmula o modificarla pensando en el contexto de local?

El cambio que transformó la estructura en Colón

En el Presbítero Bartolomé Grella, Medrán metió mano y no solo realizó variantes de nombres, sino también de estructura. El ingreso de Leandro Allende por Facundo Castet fue una de las decisiones, pero la más significativa estuvo en la mitad de la cancha.

La entrada de Matías Muñoz en lugar de Lucas Cano implicó resignar un delantero para sumar un volante central más. Así, Colón pasó a jugar con tres mediocampistas de contención definidos, una apuesta que modificó el funcionamiento del equipo.

El resultado fue evidente: mayor equilibrio, control del juego y una imagen muy superior, sobre todo en el segundo tiempo, en comparación con lo que había sido la dura derrota 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel.

El dilema: sostener o arriesgar

Ahora, el escenario cambia. Colón jugará en casa, donde la exigencia de protagonismo es mayor y donde hasta aquí intentó asumir el control de los partidos.

Lucas Cano Matías Muñoz Lucas Cano es una alternativa para reemplazar a Matías Muñoz de cara al duelo de Colón ante San Miguel.

En ese contexto, la duda es concreta: ¿mantener un esquema más cauteloso o volver a una postura más ofensiva?. Lo que funcionó como visitante podría resultar conservador para un equipo que necesita imponer condiciones ante su gente.

Las variantes que analiza el DT

Con Leandro Allende e Ignacio Lago recuperados, Medrán vuelve a tener opciones y se abre el abanico de posibilidades.

Si decide modificar, podría producirse un solo cambio: la salida de Matías Muñoz para sumar peso ofensivo. En ese caso, aparecen alternativas claras:

A: El regreso de un segundo delantero, como Lucas Cano o Facundo Castro, para acompañar a Alan Bonansea.

B: La inclusión de un volante ofensivo, como Darío Sarmiento o Matías Godoy, para aportar desequilibrio.

C: O bien un perfil más creativo en el medio, con Agustín Toledo, manteniendo cierta estructura pero con mayor juego.

Ensayos que marcarán el rumbo

Por ahora, la definición no está tomada. La incógnita se sostiene y forma parte del eje de trabajo de la semana, en la que el cuerpo técnico buscará respuestas en los entrenamientos futbolísticos.

Será entre miércoles y jueves cuando empiece a vislumbrarse la idea final. Allí, Ezequiel Medrán deberá resolver si apuesta por la continuidad de un sistema que dio resultados o si da un paso hacia una propuesta más ambiciosa.

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El duelo ante San Miguel no será uno más. Colón necesita ratificar su levantada y consolidarse en la parte alta de la tabla. La elección táctica será determinante para definir el tono del equipo.

Entre el equilibrio que dio resultados y la obligación de ser protagonista, Medrán tiene por delante una decisión que puede marcar el rumbo del Sabalero en esta etapa del torneo.