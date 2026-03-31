Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán y una duda central en Colón: ¿mantendrá el triple cinco ante San Miguel?

Colón llega en alza tras vencer a Patronato, pero Ezequiel Medrán analiza cómo afrontar el duelo ante San Miguel. El sistema táctico, en el centro de la escena.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 09:47hs
Medrán y una duda central en Colón: ¿mantendrá el triple cinco ante San Miguel?

Colón transita los días previos al partido del sábado a las 19 frente a San Miguel, en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con una incertidumbre marcada en torno a la decisión táctica que tomará Ezequiel Medrán.

LEER MÁS: Debut arbitral para Colón: Viñas estará en el Brigadier López ante San Miguel

El Sabalero viene de mostrar una versión convincente en la victoria por 2-0 ante Patronato en Paraná, pero ese rendimiento abre ahora un interrogante: ¿sostener la fórmula o modificarla pensando en el contexto de local?

El cambio que transformó la estructura en Colón

En el Presbítero Bartolomé Grella, Medrán metió mano y no solo realizó variantes de nombres, sino también de estructura. El ingreso de Leandro Allende por Facundo Castet fue una de las decisiones, pero la más significativa estuvo en la mitad de la cancha.

La entrada de Matías Muñoz en lugar de Lucas Cano implicó resignar un delantero para sumar un volante central más. Así, Colón pasó a jugar con tres mediocampistas de contención definidos, una apuesta que modificó el funcionamiento del equipo.

El resultado fue evidente: mayor equilibrio, control del juego y una imagen muy superior, sobre todo en el segundo tiempo, en comparación con lo que había sido la dura derrota 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel.

El dilema: sostener o arriesgar

Ahora, el escenario cambia. Colón jugará en casa, donde la exigencia de protagonismo es mayor y donde hasta aquí intentó asumir el control de los partidos.

Lucas Cano Matías Muñoz
Lucas Cano es una alternativa para reemplazar a Mat&iacute;as Mu&ntilde;oz de cara al duelo de Col&oacute;n ante San Miguel.

Lucas Cano es una alternativa para reemplazar a Matías Muñoz de cara al duelo de Colón ante San Miguel.

En ese contexto, la duda es concreta: ¿mantener un esquema más cauteloso o volver a una postura más ofensiva?. Lo que funcionó como visitante podría resultar conservador para un equipo que necesita imponer condiciones ante su gente.

Las variantes que analiza el DT

Con Leandro Allende e Ignacio Lago recuperados, Medrán vuelve a tener opciones y se abre el abanico de posibilidades.

Si decide modificar, podría producirse un solo cambio: la salida de Matías Muñoz para sumar peso ofensivo. En ese caso, aparecen alternativas claras:

A: El regreso de un segundo delantero, como Lucas Cano o Facundo Castro, para acompañar a Alan Bonansea.

B: La inclusión de un volante ofensivo, como Darío Sarmiento o Matías Godoy, para aportar desequilibrio.

C: O bien un perfil más creativo en el medio, con Agustín Toledo, manteniendo cierta estructura pero con mayor juego.

Ensayos que marcarán el rumbo

Por ahora, la definición no está tomada. La incógnita se sostiene y forma parte del eje de trabajo de la semana, en la que el cuerpo técnico buscará respuestas en los entrenamientos futbolísticos.

Será entre miércoles y jueves cuando empiece a vislumbrarse la idea final. Allí, Ezequiel Medrán deberá resolver si apuesta por la continuidad de un sistema que dio resultados o si da un paso hacia una propuesta más ambiciosa.

LEER MÁS: Alivio para Colón: Medrán podrá contar con dos jugadores clave ante San Miguel

El duelo ante San Miguel no será uno más. Colón necesita ratificar su levantada y consolidarse en la parte alta de la tabla. La elección táctica será determinante para definir el tono del equipo.

Entre el equilibrio que dio resultados y la obligación de ser protagonista, Medrán tiene por delante una decisión que puede marcar el rumbo del Sabalero en esta etapa del torneo.

Colón Patronato San Miguel
Noticias relacionadas
el sueno que vive cuffia en la sub 20 y emociona a colon

El sueño que vive Cuffia en la Sub 20 y emociona a Colón

numeros que grafican por que colon le gano a patronato y se saco la mufa de visitante

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

colon da vuelta la pagina y ya se enfoca en san miguel con varios temas a seguir

Colón da vuelta la página y ya se enfoca en San Miguel con varios temas a seguir

el promocional tiene a colon (sf) y kimberley como punteros e invictos

El Promocional tiene a Colón (SF) y Kimberley como punteros e invictos

Lo último

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Último Momento
Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Ovación
Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná