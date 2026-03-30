Colón quiere blindar a Lago: acuerdo clave para sostener su poder ofensivo hasta 2027

La misión de Colón es cerrar la renovación de su extremo más determinante, evitar su salida libre y consolidar una pieza vital en su estructura ofensiva

En una jugada estratégica fuera del campo, Colón avanzó en la renovación de Ignacio Lago , quien extendería su vínculo hasta diciembre de 2027 y pasaría a ser el mejor pago del plantel , en una decisión que apunta a blindar a una de sus principales cartas en el uno contra uno y la ruptura de líneas rivales.

La dirigencia sabalera entendió que el escenario contractual exigía una respuesta inmediata. Lago se encontraba a meses de quedar habilitado para negociar un precontrato, una situación que lo posicionaba en la vidriera y lo dejaba a un paso de una salida sin rédito económico para el club.

Desde una mirada de gestión deportiva, asegurar su continuidad no solo implica retener jerarquía en el frente de ataque, sino también proteger un activo clave dentro del patrimonio institucional. En el fútbol moderno, estas decisiones se juegan con la misma precisión que una pelota parada bien ejecutada.

Negociación extensa y sin atajos por Ignacio Lago

El acuerdo no se construyó de un día para otro. Las conversaciones con su representante, Pablo Caro, atravesaron distintos tramos, con momentos de tensión y ajustes en la ingeniería contractual. Las pretensiones salariales, acordes al rendimiento del futbolista, obligaron a la dirigencia a estirar sus márgenes. En ese contexto, la extensión hasta 2027 aparece como un punto de equilibrio: lo suficientemente amplia para darle previsibilidad al club, pero también alineada con las expectativas del entorno del jugador. Un contrato más largo no logró consenso en la mesa de negociación.

Dentro del esquema, Lago se consolidó como un extremo punzante, capaz de fijar marcas, generar superioridad numérica en banda y romper estructuras defensivas cerradas. Su capacidad para desequilibrar en el mano a mano y su lectura para atacar espacios lo convierten en un recurso indispensable en el andamiaje ofensivo.

Para el cuerpo técnico, sostener este perfil de futbolista es clave en la construcción del modelo de juego. No se trata solo de nombres, sino de funciones específicas que le dan identidad al equipo en cada fase del partido.

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Cierre inminente y alivio dirigencial

De no surgir imprevistos, la firma del nuevo contrato se concretaría en los próximos días, bajando el telón a una negociación que mantuvo en vilo al mundo sabalero. La sensación interna es de haber ganado un partido complejo en los escritorios. Con este movimiento, Colón no solo asegura presente futbolístico, sino que también proyecta futuro, evitando fugas sensibles y consolidando una base sobre la cual sostener su competitividad en los próximos mercados.