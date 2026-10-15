Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

En la cuenta regresiva para recibir a Almirante Brown por la fecha 34, Colón mostró el color de los alrededores de su estadio

La cuenta regresiva ya está en marcha y Colón busca que se sienta en cada rincón de su casa. A días de un compromiso que puede marcar su recorrido en la Primera Nacional ante Almirante Brown , la institución compartió imágenes que muestran otra cara de los alrededores del Brigadier López .

Las nuevas pinturas aportan color a la previa y acompañan un objetivo que sigue movilizando al pueblo rojinegro: cerrar el campeonato en una buena posición y llegar fortalecido al Reducido.

• LEER MÁS: Sebastián Olmedo, el comodín de Colón para cubrir cualquier posición del fondo

No todo lo que ocurre antes de un partido importante pasa dentro de la cancha. Colón decidió poner el foco en su entorno, con postales que reflejan los cambios en las inmediaciones del estadio y que empiezan a construir el escenario para una tarde cargada de expectativas.

Colón le puso color a la previa del partido ante Almirante Brown

La iniciativa aparece en un momento en el que cada detalle se conecta con la ilusión de los hinchas. El equipo necesita responder en el campo de juego, pero la previa también se convierte en una oportunidad para reforzar el sentido de pertenencia y alimentar el clima que suele envolver al Brigadier López cuando hay mucho en juego.

• LEER MÁS: Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Con la mira puesta en el Reducido, Colón necesita sumar para mejorar su ubicación y encarar la etapa decisiva con las mejores condiciones posibles. La visita de la Fragata aparece así como una nueva oportunidad para dar un paso adelante en la tabla y sostener las aspiraciones de pelear por el regreso a la máxima categoría.

• LEER MÁS: Sarmiento aparece como novedad en el equipo que pararía Delfino ante Almirante Brown

El sábado, el desafío será transformar la expectativa que ya se respira en los alrededores del estadio en una respuesta futbolística. La ilusión está en marcha, ahora, el equipo deberá acompañarla con resultados.