Davio, antes de visitar a Colón: "Trataremos de cerrar espacios"

Para CADU de Zárate, la chance de pisar el Brigadier López para jugar contra Colón, será un acontecimiento muy particular. Su entrenador, Santiago Davio, fue el encargado de llevar al equipo a Primera Nacional y edificar un nueva experiencia en el cargo.

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) recordó que "hice inferiores en CADU, jugué pero no debuté, vuelvo de San Lorenzo a los 17, jugué un año en Dálmine, hasta que volví a CADU donde edifiqué mi camino. Nunca me hicieron sentir la rivalidad".

Más adelante, subrayó que "Tengo 38 años, el sábado cumplo 39, ojalá que sea un lindo partido, genera mucho ir a ese estadio. A los 34 terminé de jugar, mi cabeza la venía planificando, cuando volví a la Argentina fui papá, era difícil dejar a la familia, en 2018 dejé de jugar, estuve 6 meses terminando capacitaciones, en CADU arranqué en inferiores, Mostaza Merlo me llamó para ser parte del cuerpo técnico, no se le dieron los resultados, pero me tocó ascender y ahora una nueva temporada".

Cuando se metió de lleno en el debut ante el Sabalero, destacó que "referencias tenemos de manera individual de Colón y sus jugadores, del técnico que tuvo jugadores en otros equipos, sentimos que será un rival difícil, de mucha jerarquía, tendrá que salir a proponer, se tiene que ir rápido a una división que no pertenece".

En relación a lo que intentará hacer su equipo, no dudó en decir que "trataremos de cerrar espacios, modificar lo que sucedió el año pasado donde nos costó sumar de visitante. La gente estará bien hasta cierto punto y después empezará a exigir que gané. Es muy lindo para nosotros jugar en un estadio así, es un partido y el fútbol no garantice nada, está muy parejo, será un lindo encuentro".

Davio resaltó que Colón "tiene jugadores que conocen la categoría, la jerarquía de Prediger, Goltz, Guille, le de un plus, nosotros estuvimos bien en el primer semestre, pero después notamos que los recambios con otros equipos son diferentes. Al principio le va a costar, a lo largo del torneo puede sacar diferencias en la jerarquía, en su estadio, con su gente, el año pasado no hubo equipos que saquen muchos puntos de visitante".

Antes de su despedida, soslayó que "la idea que tengo con CADU es partir desde el orden, nos dará el puntapié, si me tengo que resguardar, tengo un equipo rápido, joven, bajado en relación al año pasado, haremos hincapié de dinámica, con bloque medio-bajo para atacar rápido, hay que ver lo que propone Colón".