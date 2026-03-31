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Alivio para Colón: Medrán podrá contar con dos jugadores clave ante San Miguel

Dos de los titulares de Colón en la victoria ante Patronato trabajan con normalidad y están a disposición para el duelo del sábado ante San Miguel.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 08:59hs
Alivio para Colón: Medrán podrá contar con dos jugadores clave ante San Miguel

Prensa Colón
Alivio para Colón: Medrán podrá contar con dos jugadores clave ante San Miguel

Prensa Colón

Colón puso primera en una nueva semana de entrenamientos en el Predio 4 de Junio, con la mira puesta en el compromiso del sábado a las 19 frente a San Miguel, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Nahuel Viñas. Y lo hizo con dos noticias que llevaron alivio al cuerpo técnico.

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El entrenador Ezequiel Medrán recibió con optimismo la confirmación de que Leandro Allende e Ignacio Lago se entrenaron a la par del grupo, dejando atrás las molestias físicas que los habían obligado a salir en el último encuentro ante Patronato.

De la preocupación al alivio en pocos días en Colón

Ambos jugadores habían encendido señales de alerta durante la victoria en Paraná. El primero en salir fue Leandro Allende, en una imagen que generó inquietud, ya que se retiró tomándose la zona posterior de la pantorrilla, lo que hacía presumir una posible lesión muscular.

Minutos más tarde, también dejó la cancha Ignacio Lago, lo que profundizó la preocupación. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que su salida respondió a fatiga muscular producto del desgaste, descartando una lesión de gravedad.

Ignacio Lago
Ignacio Lago est&aacute; en buenas condiciones f&iacute;sicas, al igual que Leandro Allende, y seguir&iacute;an siendo titulares en Col&oacute;n.

Ignacio Lago está en buenas condiciones físicas, al igual que Leandro Allende, y seguirían siendo titulares en Colón.

Hoy, ya recuperados, los dos futbolistas están en condiciones de ser tenidos en cuenta para el choque ante San Miguel, una noticia clave para un equipo que viene en alza.

Ibarra, la incógnita a resolver

Mientras Medrán recupera variantes importantes, la única duda pasa por la situación de Conrado Ibarra. El jugador se encuentra en plena recuperación de un desgarro sufrido el 14 de marzo, en la victoria 1-0 ante Acassuso.

Su evolución marcará si puede volver a meterse en la consideración del cuerpo técnico en el corto plazo, aunque por ahora su presencia para el sábado aparece como más incierta.

Colón se prepara con todo para otro paso clave

Con el envión anímico que dejó el triunfo ante Patronato y el regreso de piezas importantes, Colón encara la semana con expectativas renovadas. El objetivo será claro: sostener el buen momento y seguir firme en la pelea por la punta.

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El sábado, en el Brigadier López, el Sabalero buscará reafirmar su crecimiento con plantel casi completo y la ilusión de seguir siendo protagonista.

Colón San Miguel Patronato
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