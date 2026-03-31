Colón ya tiene todo listo para su compromiso de este sábado a las 19 frente a San Miguel, por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional. En las últimas horas se confirmó que el árbitro será Nahuel Viñas, quien tendrá su estreno absoluto dirigiendo al Sabalero.
Debut arbitral para Colón: Viñas estará en el Brigadier López ante San Miguel
Colón, que llega entonado tras ganar en Paraná, tendrá por primera vez a Nahuel Viñas como juez en un partido oficial, para recibir a San Miguel.
Por Ovación
El equipo arbitral estará integrado por Iván Núñez y Emanuel Serrale como asistentes, mientras que Franco Rioja oficiará como cuarto árbitro.
Colón llega en pleno crecimiento
El conjunto rojinegro atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato. La victoria por 2-0 ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella no solo significó tres puntos clave, sino también el regreso a los puestos de vanguardia.
Con confianza en alza y un rendimiento que viene en evolución, Colón intentará hacer pesar su localía y sostener su lugar entre los protagonistas.
Un árbitro con tendencia a sancionar
Más allá de ser un juez sin antecedentes con Colón, Nahuel Viñas llega con números que marcan un perfil claro. En lo que va de 2026 dirigió tres encuentros y mostró 16 tarjetas amarillas, lo que refleja un criterio estricto.
Si se amplía la mirada, en 2025 acumuló 19 partidos en fase regular con 79 amarillas y ocho expulsiones, además de un cruce de playoffs con siete amonestaciones. En 2024, su registro fue de 18 encuentros, con 68 amarillas y 10 rojas.
Antecedentes con el rival
Donde sí hay registros es con San Miguel. Viñas lo dirigió en dos oportunidades, ambas frente a Racing de Córdoba como visitante. El saldo no fue favorable para el Trueno Verde, con una derrota 1-0 en septiembre de 2024 y un empate 1-1 en abril de 2025.
Un dato más en la previa de un partido clave
El choque en el Brigadier López aparece como una prueba importante para Colón, que buscará reafirmar su levantada. El debut de Viñas con el Sabalero suma un condimento extra a una previa cargada de expectativa, en un encuentro donde los puntos pueden ser determinantes para seguir arriba.
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Con el impulso del último triunfo y el respaldo de su gente, Colón intentará dar otro paso firme en su objetivo de pelear bien arriba en la Primera Nacional.
PRIMERA NACIONAL
FECHA 8
Gimnasia y Tiro (S) - San Martín (SJ)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
All Boys - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
Agropecuario - Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Colegiales - Almagro
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Matías Ansede
Estudiantes - Central Norte (S.)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Damián Oliveto
Cuarto árbitro: Antonella Álvarez
F.C. Midland - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Erik Grunmann
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Martín Morenza
Godoy Cruz (Mza.) - Acassuso
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
San Martín (T.) - Chacarita Jrs.
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Colón - San Miguel
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Emanuel Serrale
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Los Andes - Chaco For Ever
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Damián Orellana
Asistente 2: Heber Ibañez Mesa
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Alte. Brown - Defensores de Belgrano
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Manuel Prieto
Deportivo Morón - San Telmo
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Rodrigo Villaba
Gimnasia y Esgrima (J.) - Patronato (P.)
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Quilmes A.C. - Deportivo Maipú (Mza.)
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
Racing (Cba.) - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Mitre (S.E.) - Deportivo Madryn
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Atlético de Rafaela - Güemes (S.E.)
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Atlanta - Nueva Chicago
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Ulises López