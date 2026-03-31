Debut arbitral para Colón: Viñas estará en el Brigadier López ante San Miguel

Colón, que llega entonado tras ganar en Paraná, tendrá por primera vez a Nahuel Viñas como juez en un partido oficial, para recibir a San Miguel.

Colón ya tiene todo listo para su compromiso de este sábado a las 19 frente a San Miguel, por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional. En las últimas horas se confirmó que el árbitro será Nahuel Viñas, quien tendrá su estreno absoluto dirigiendo al Sabalero.

El equipo arbitral estará integrado por Iván Núñez y Emanuel Serrale como asistentes, mientras que Franco Rioja oficiará como cuarto árbitro.

Colón llega en pleno crecimiento

El conjunto rojinegro atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato. La victoria por 2-0 ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella no solo significó tres puntos clave, sino también el regreso a los puestos de vanguardia.

Con confianza en alza y un rendimiento que viene en evolución, Colón intentará hacer pesar su localía y sostener su lugar entre los protagonistas.

Un árbitro con tendencia a sancionar

Más allá de ser un juez sin antecedentes con Colón, Nahuel Viñas llega con números que marcan un perfil claro. En lo que va de 2026 dirigió tres encuentros y mostró 16 tarjetas amarillas, lo que refleja un criterio estricto.

image Nahuel Viñas será el árbitro del choque entre Colón y San Miguel el próximo sábado en el Brigadier López.

Si se amplía la mirada, en 2025 acumuló 19 partidos en fase regular con 79 amarillas y ocho expulsiones, además de un cruce de playoffs con siete amonestaciones. En 2024, su registro fue de 18 encuentros, con 68 amarillas y 10 rojas.

Antecedentes con el rival

Donde sí hay registros es con San Miguel. Viñas lo dirigió en dos oportunidades, ambas frente a Racing de Córdoba como visitante. El saldo no fue favorable para el Trueno Verde, con una derrota 1-0 en septiembre de 2024 y un empate 1-1 en abril de 2025.

Un dato más en la previa de un partido clave

El choque en el Brigadier López aparece como una prueba importante para Colón, que buscará reafirmar su levantada. El debut de Viñas con el Sabalero suma un condimento extra a una previa cargada de expectativa, en un encuentro donde los puntos pueden ser determinantes para seguir arriba.

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Con el impulso del último triunfo y el respaldo de su gente, Colón intentará dar otro paso firme en su objetivo de pelear bien arriba en la Primera Nacional.

PRIMERA NACIONAL

FECHA 8

Gimnasia y Tiro (S) - San Martín (SJ)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

All Boys - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

Agropecuario - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colegiales - Almagro

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Matías Ansede

Estudiantes - Central Norte (S.)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Damián Oliveto

Cuarto árbitro: Antonella Álvarez

F.C. Midland - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Martín Morenza

Godoy Cruz (Mza.) - Acassuso

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

San Martín (T.) - Chacarita Jrs.

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Colón - San Miguel

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Emanuel Serrale

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Los Andes - Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Damián Orellana

Asistente 2: Heber Ibañez Mesa

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Alte. Brown - Defensores de Belgrano

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Manuel Prieto

Deportivo Morón - San Telmo

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Rodrigo Villaba

Gimnasia y Esgrima (J.) - Patronato (P.)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Quilmes A.C. - Deportivo Maipú (Mza.)

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

Racing (Cba.) - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Mitre (S.E.) - Deportivo Madryn

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Atlético de Rafaela - Güemes (S.E.)

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Atlanta - Nueva Chicago

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Ulises López