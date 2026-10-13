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Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Desde mayo del 2024 que el Sabalero no lograba mantener el arco en cero en cuatro partidos consecutivos

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 09:42hs
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De la mano de Delfino

UNO Santa Fe | José Busiemi

De la mano de Delfino, Colón volvió a mantener la valla en cero por cuarto partido consecutivo

Si bien el empate 0-0 entre Colón y Mitre no dejó conforme a los hinchas, la realidad indica que dos años y medio después, el Sabalero alcanzó una marca que merece ser destacada.

La racha que alcanzó Colón y que se repite con Delfino en el banco

Y la misma tiene un denominador en común y se trata del entrenador. Después de dos años y medio, el Sabalero logró mantener el arco invicto por cuarto partido consecutivo y lo volvió a hacer con Iván Delfino en el banco.

La última vez que el equipo rojinegro estuvo cuatro encuentros con la valla en cero, se dio en el Torneo de la Primera Nacional 2024.

La racha se inició en la 11ª fecha el 13 de abril del 2024 en lo que fue victoria como visitante ante Deportivo Morón por 2-0 y continuó en la 12ª jornada, cuando el 20 de abril empató 0-0 como local frente a Temperley.

LEER MÁS: Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Por su parte, en la 13ª fecha, el 28 de abril goleó como visitante a Brown de Adrogué 4-0. Y por la 14ª jornada, el 3 de mayo venció en el Brigadier López 3-0 a Almagro.

La racha se cortó el 13 de mayo, cuando por la 15ª fecha, el Sabalero cayó en condición de visitante frente a Defensores de Belgrano por 1-0.

Así las cosas, de la mano de Delfino, el Sabalero volvió a consolidar una racha importante, que le permitió sumar en los últimos cuatro partidos y sin recibir goles.

Colón Delfino Banco
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