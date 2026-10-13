El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

En las últimas cuatro fechas, el Sabalero alcanzó una regularidad importante respecto a los números que le permiten soñar con lo que viene

Colón es junto a Godoy Cruz los que más puntos sumaron en las últimas cuatro fechas.

Luego de aquella racha negativa que incluyó tres derrotas al hilo, Colón comenzó a encontrar la regularidad necesaria para afrontar la última parte de la competencia.

Siempre se dice que lo importante es llegar a la etapa de definiciones con la flecha para arriba y eso es lo que sucede con el elenco sabalero.

Al punto tal, que las estadísticas indican que de los primeros cinco equipos de la Zona A, el Rojinegro es junto a Godoy Cruz los que más puntos sumaron en las últimas cuatro fechas.

Así las cosas, Colón cosechó dos victorias (Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires) y dos empates (All Boys y Mitre de Santiago del Estero), obteniendo ocho unidades sobre 12 en disputa.

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Por su parte, Godoy Cruz quien marcha 3º, también alcanzó los ocho puntos en las últimas cuatro fechas. Mientras que Ferro, que marcha puntero sumó siete puntos.

En tanto que Deportivo Morón que es el escolta apenas obtuvo apenas tres unidades. Y Deportivo Madryn, que se ubica 4º, sumó siete puntos sobre los últimos 12.

Por lo cual, es para destacar la sumatoria de puntos y la regularidad que alcanzó Colón en la recta final de la competencia y que le permite ilusionarse de cara a lo que viene.