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Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Nicolás Thaller ganó terreno con Iván Delfino y en el empate ante Mitre volvió a tener números destacados en un Colón que hace cuatro partidos no recibe goles

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 14:39hs
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Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Prensa Colón

Nicolás Thaller atraviesa un buen momento en Colón. Después de estar relegado con Ezequiel Medrán, el defensor encontró continuidad con Iván Delfino y lo está está aprovechando. En la igualdad ante Mitre en Santiago del Estero sumó estadísticas que reflejan su aporte y su crecimiento junto a Federico Rasmussen.

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Los números de Thaller en Colón en el empate ante Mitre

El defensor tuvo una participación destacada en el trabajo de la última línea rojinegra. Registró un 64% de precisión en los pases, contabilizó cuatro intercepciones y ganó cinco duelos, cifras que reflejan su intervención tanto en la recuperación como en la disputa por la pelota.

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Además, completó un regate exitoso, un registro que muestra su aporte también en la faceta individual. En un encuentro cerrado y con pocas diferencias, Thaller contribuyó a sostener la solidez defensiva de Colón, que consiguió terminar el partido con el arco en cero.

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Thaller está aprovechando su chance en Colón.

Una sociedad defensiva que empieza a consolidarse

Tras perder protagonismo en la etapa anterior, Thaller encontró en el ciclo de Iván Delfino una oportunidad para recuperar terreno. Su continuidad junto a Federico Rasmussen le permitió afianzarse en la zaga central y formar una dupla que empieza a ofrecer respuestas. Hoy estaría por delante incluso de Pier Barrios, que se recupera de una lesión.

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El dato colectivo acompaña este presente, ya que con ambos Colón no volvió a recibir goles. La estadística fortalece la confianza en una defensa que busca darle seguridad al equipo en un tramo decisivo de la temporada.

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Thaller, por su parte, intenta sostener el nivel y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el Sabalero. Sus números ante Mitre respaldan esa búsqueda y alimentan la competencia por un lugar en el once titular.

Colón Nicolás Thaller Mitre
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