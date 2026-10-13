Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Nicolás Thaller ganó terreno con Iván Delfino y en el empate ante Mitre volvió a tener números destacados en un Colón que hace cuatro partidos no recibe goles

Nicolás Thaller atraviesa un buen momento en Colón . Después de estar relegado con Ezequiel Medrán , el defensor encontró continuidad con Iván Delfino y lo está está aprovechando. En la igualdad ante Mitre en Santiago del Estero sumó estadísticas que reflejan su aporte y su crecimiento junto a Federico Rasmussen.

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Los números de Thaller en Colón en el empate ante Mitre

El defensor tuvo una participación destacada en el trabajo de la última línea rojinegra. Registró un 64% de precisión en los pases, contabilizó cuatro intercepciones y ganó cinco duelos, cifras que reflejan su intervención tanto en la recuperación como en la disputa por la pelota.

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Además, completó un regate exitoso, un registro que muestra su aporte también en la faceta individual. En un encuentro cerrado y con pocas diferencias, Thaller contribuyó a sostener la solidez defensiva de Colón, que consiguió terminar el partido con el arco en cero.

Thaller está aprovechando su chance en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Una sociedad defensiva que empieza a consolidarse

Tras perder protagonismo en la etapa anterior, Thaller encontró en el ciclo de Iván Delfino una oportunidad para recuperar terreno. Su continuidad junto a Federico Rasmussen le permitió afianzarse en la zaga central y formar una dupla que empieza a ofrecer respuestas. Hoy estaría por delante incluso de Pier Barrios, que se recupera de una lesión.

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El dato colectivo acompaña este presente, ya que con ambos Colón no volvió a recibir goles. La estadística fortalece la confianza en una defensa que busca darle seguridad al equipo en un tramo decisivo de la temporada.

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Thaller, por su parte, intenta sostener el nivel y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el Sabalero. Sus números ante Mitre respaldan esa búsqueda y alimentan la competencia por un lugar en el once titular.