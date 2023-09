Colón se pone otra vez al frente con un penal de Rubén Botta sobre el final del partido

Colón está segundo en la zona con seis puntos junto con Huracán, Talleres, Banfield, Vélez, a tres puntos del puntero Independiente que este jueves venció a Huracán.

Live Blog Post ST 38 minutos: golll de Colón, Botta de penal Rubén Botta de penal le da el 2-1 a Colón sobre un Rosario Central que juega con uno menos por la expulsión de Komar Rubén Botta (2).jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 21 minutos: se queda con 10 Central por la expulsión de Komar Colón se venía por el segundo y Komar utilizó su mano que vía VAR fue penalizada con la tarjeta roja image.png

Live Blog Post ST 13 minutos: gol de Central, lo empató Damián Martínez El Canalla se lo empató rápido 1-1 a Colón, con una anotación del exUnión, Damián Martínez Damián Martínez.jpg Foto: prensa Rosario Central

Live Blog Post ST 2 minutos: gollll de Colón, lo hizo Tomás Galván En la primera llegada del complemento, Colón se puso en ventaja sobre Central con el tanto de Tomás Galván Galván-Colón.jpg Tomás Galván anotó tres goles en los últimos cuatro partidos que jugó Colón en este semestre.

Live Blog Post ST 0 minutos: en marcha la parte final en el Brigadier López Colón busca volver al triunfo ante Rosario Central, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga image.png

Live Blog Post PT 53 minutos: final del primer tiempo sin goles en Santa Fe Colón y Rosario Central empatan sin emociones en el Brigadier López. El VAR le anuló un tanto al dueño de casa image.png

Live Blog Post PT 28 minutos: Damián Martínez reventó el travesaño rojinegro Rosario Central volvió a llegar con chances de abrir el tanteador y el lateral Damián Martínez se perdió el primero Damián Martínez.jpg

Live Blog Post PT 15 minutos: Broun le tapó el primero a Wanchope Ábila Central arrancó mejor pero Colón se fue acomodando y el delantero tuvo el primero pero reaccionó muy bien Fatura Wanchope Ábila.jpg Prensa Colón.

Live Blog Post PT 0 minutos: ya está en marcha el partido entre Colón y Rosario Central Colón y Rosario Central le dan continuidad a la cuarta fecha de la Copa de la Liga en el Brigadier López image.png

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Germán Conti, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Fabio Álvarez, Tomás Galván, Ángel Cardozo Lucena y Rubén Botta; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Tomás O'Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Octavio Bianchi. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: ST 2' Tomás Galván (C); ST 13' Damián Martínez (RC) y 38' Rubén Botta, de penal (C)

Cambios: PT 25' Juan Cruz Komar x Facundo Mallo (RC); ST 0' Agustín Sandez x Alan Rodríguez (RC); 22' Javier Toledo x Ramón Ábila (C); 24' Ismael Cortez x Lautaro Giaccone (RC) ; 30' Dannovi Quinones x Tomás O'Connor y Ariel Cervera x Octavio Bianchi (RC); 34' Braian Guille x Ángel Cardozo Lucena (C); 41' Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra y Gian Nardelli x Germán Conti, Tomás Galván y Santiago Pierotti (C).

Amarillas: Pierotti (C); Rodríguez, Toledo, Quintana, Martínez (RC)

Expulsado: ST 21' Juan Komar (RC)

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Brigadier López