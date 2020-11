El técnico de Colón que además se recibió de psicólogo

En función de los resultados y de las dos actuaciones de Colón ante Rosario Central (marzo) y Defensa y Justicia, no caben dudas que Eduardo Domínguez le cambió la cabeza al plantel sabalero. No solo hizo su trabajo como entrenador, sino también las veces de psicólogo. Recuperó en lo anímico a los jugadores, les dio una confianza que no tenían y ayudó a liberarlos en lo mental. Se sacaron una mochila de plomo que llevaban a cuestas desde la final perdida en Paraguay.