Facundo Castro, el delantero que estaría en la mira de Colón

Colón está instalado en Salta realizando la pretemporada sabiendo que deberá afrontar tres competencias en el próximo semestre. El primero objetivo es el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors.

Te puede interesar Colón mejoró la oferta para sumar al arquero Alexis Arias

La ida será en Santa Fe el próximo 11 de julio, a las 21.30; mientras que el desquite tendrá lugar en La Paternal el 18 del mismo mes y en idéntico horario. Por eso es prioritario generar una base física y futbolística para estar a la altura e ir en busca de la clasificación.

Te puede interesar Mucho ruido y pocas nueces en el mercado de pases sabalero

Para que esto sea posible el entrenador sabalero, Pablo Lavallén, trabaja actualmente con 26 jugadores, pero seguramente algunos se irán y otros llegarán. En su último contacto con la prensa mencionó traer entre cinco y seis refuerzos, y con el agregado de ser por lo menos uno por línea. Partiendo de la base, serían dos los arqueros. Uno para ser titular y otro para pelear el puesto, en algo que dejaría un poco relegados a Ignacio Chicco y Joaquín Haas, que podrían ser cedidos.

Te puede interesar Comienza la puja para ver si habrá visitantes en la llave entre Colón y Argentinos

También se quiere un central de jerarquía, uno o dos volante y también gente en la ofensiva. Precisamente en este sector de la cancha quizás la prioridad no sea un tradicional nueve, ya que en el plantel hay varios (Wilson Morelo, Nicolás Leguizamón, Tomás Sandoval e inclusive Luis Rodríguez), sino más bien encontrar un jugador de otras características. En pocas palabras, que vaya por afuera.

Es así como en las últimas horas trascendió que estaría en carpeta el extremo de Independiente Rivadavia, Facundo Castro, de 26 años (28 de agosto de 1992). Fue uno de los puntos altos en la última campaña en la Primera B Nacional, donde la Lepra llegó hasta las semifinales del Reducido cayendo ante Sarmiento (J).

Te puede interesar Vélez viene a la carga por un referente del plantel

Tranquilamente podría ser conceptuado como un delanterocentro por su contextura (1,83 metro), pero se destaca por su desequilibrio en el mano a mano y el desborde. Más que nada por izquierda, quedándole el perfil cuando va hacia adentro. En campeonato pasado marcó cuatro goles: uno a Gimnasia de Jujuy en el triunfo 3-1; otro a Chacarita en la victoria 2-0; y dos a Olimpo en el 3-2 a favor de la Lepra. En el Reducido le hizo uno en la ida (4-1) y otro en la vuelta (2-2) a Nueva Chicago.

Embed

"Tengo contrato hasta el 30 de junio. Mi idea es progresar futbolísticamente. Por eso si me llega a salir algo concreto de Primera me voy. Tuve llamados de equipos de la Superliga. Lo económico no me interesa, sí la idea de progresar. En la B Nacional solo juego en la Lepra. No estoy desesperado. Acá me siento cómodo y esto es largo. Por eso estoy esperando", reconoció el futbolista al sitio Entrelineas.

Te puede interesar Los jugadores de Colón taparon el logo con la marca de la indumentaria

De todas maneras, se trataría de un mero acercamiento, que surgió sobre todo en Mendoza, ya que no es un nombre que suene con fuerza en Santa Fe. No sería raro igual si llegara a existir un interés, ya que durante el ciclo de José Vignatti hubo apuesta por jugadores del ascenso. El último caso es el de Leonardo Heredia, que lo hizo proveniente de Almirante Brown.

Te puede interesar Colón tiene definido el nuevo entrenador de la Reserva

Ni hablar si Castro está a la espera de una oportunidad en la elite del fútbol nacional. ¿Será quizás la de Colón? Habrá que esperar...