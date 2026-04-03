Vía Crucis virtual del padre Ignacio: qué canales lo transmiten y la alternativa en streaming

Por tercer año consecutivo, la parroquia Natividad del Señor realiza su histórico Vía Crucis a través de las pantallas. Todo lo que tenés que saber.

Tercer año sin Vía Crucis en RucciLa explicación oficial sobre la necesidad de sostener este formato se basó en el objetivo de evitar las complicaciones logísticas y de seguridad que implican las movilizaciones de miles de personas.En 2020 y 2021, el Vía Crucis se realizó de forma virtual por primera vez debido a las restricciones sanitarias de la pandemia de Covid-19.Luego, en 2022, volvió a llevarse a cabo de manera presencial y con la participación de una cantidad abrumadora de asistentes, según los organizadores: más de 400 mil personas colmaron las calles adyacentes a Natividad del Señor. "Volvió con todo el Vía Crucis del padre Ignacio", titulaba este diario. En aquella oportunidad, en su alocución final, el sacerdote pidió a los políticos que cumplan sus promesas. Los fieles vibraron y dijeron que estar presentes fue una "caricia al alma". Hubo estremecedores testimonios de esperanza.En 2023, los fieles caminaron nuevamente por las estaciones distribuidas en el barrio, culminando frente a la cruz mayor sostenida por Ignacio desde un escenario donde dirigió su mensaje final. Allí, las reflexiones se centraron en la paz y la seguridad, especialmente ante la situación de violencia que atravesaba Rosario.Finalmente, en 2024 regresó la modalidad virtual con argumentos como la seguridad ante la multitud y la situación económica que dificultaba el traslado de los fieles, entre otras cuestiones.Ya en 2025 se repitió el formato y, este año, a horas del Viernes Santo, ocurrirá lo propio.

El Vía Crucis del el padre Ignacio volverá a ser virtual este año. La tradicional procesión que convocaba a miles de feligreses en los alrededores de la parroquia Natividad del Señor se convirtió en una ceremonia a través de las pantallas, que acerca a cada hogar la palabra del reconocido sacerdote. Será este viernes, desde las 21, y tendrá una trasmisión múltiple en canales de televisión y redes sociales.

Los miles de personas que llegaban al barrio Rucci sólo para seguir la histórica procesión de la Natividad del Señor ya no se movilizan. Por tercer año, Ignacio Peries definió realizar el camino por las 14 postas de manera virtual.

La modalidad que nació en 2024, en medio de una ola de violencia generalizada en la ciudad, se repitió en 2025 y ya se hizo costumbre en 2026. Ahora, los fieles esperarán ansiosos a las 21 cuando Ignacio comience la ceremonia que recuerda el camino de Jesús hacia la crucifixión.

¿Por dónde ver el Vía Crucis del Padre Ignacio?

El padre Ignacio replicará las 14 estaciones que Jesús atravesó antes de ser crucificado este viernes desde las 21. "El que cambió soy yo, por varios motivos", explicó Ignacio en 2024. La última vez que se llevó a cabo el Vía Crucis con su modalidad tradicional fue hace dos años, cuando unas 220.000 personas fueron a la zona del templo de la zona norte de Rosario.

La trasmisión oficial se podrá ver por la página de Facebook de la parroquia Natividad del Señor. Además, habrá cinco canales que retrasmirán: Canal 3 de Rosario, Somos Rosario, RTS medios, FLOW y el canal 134 de DirecTV. Integrantes de la iglesia de barrio Rucci recordaron que la trasmisión no será en vivo, por lo que pidieron que los fieles no se acerquen a la parroquia.

Será el tercer año consecutivo sin la presencia de su máximo referente por las calles del barrio donde se asienta la iglesia del cura nacido en Sri Lanka y cuya figura tiene trascendencia internacional. De este modo, si la metodología se repite tal cual como en los últimos años, Ignacio llevará su mensaje sobre la pasión, muerte y sepultura de Jesús en Semana Santa desde puertas adentro para que el público lo siga desde sus hogares.

Tercer año sin Vía Crucis en Rucci

La explicación oficial sobre la necesidad de sostener este formato se basó en el objetivo de evitar las complicaciones logísticas y de seguridad que implican las movilizaciones de miles de personas.

En 2020 y 2021, el Vía Crucis se realizó de forma virtual por primera vez debido a las restricciones sanitarias de la pandemia de Covid-19.

Luego, en 2022, volvió a llevarse a cabo de manera presencial y con la participación de una cantidad abrumadora de asistentes, según los organizadores: más de 400 mil personas colmaron las calles adyacentes a Natividad del Señor. "Volvió con todo el Vía Crucis del padre Ignacio", titulaba este diario. En aquella oportunidad, en su alocución final, el sacerdote pidió a los políticos que cumplan sus promesas. Los fieles vibraron y dijeron que estar presentes fue una "caricia al alma". Hubo estremecedores testimonios de esperanza.

En 2023, los fieles caminaron nuevamente por las estaciones distribuidas en el barrio, culminando frente a la cruz mayor sostenida por Ignacio desde un escenario donde dirigió su mensaje final. Allí, las reflexiones se centraron en la paz y la seguridad, especialmente ante la situación de violencia que atravesaba Rosario.

Finalmente, en 2024 regresó la modalidad virtual con argumentos como la seguridad ante la multitud y la situación económica que dificultaba el traslado de los fieles, entre otras cuestiones.

Ya en 2025 se repitió el formato y, este año, a horas del Viernes Santo, ocurrirá lo propio.