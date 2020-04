Giovanni Hernández confesó por qué se fue de Colón

Giovanni Hernández dejó un gran recuerdo en el hincha de Colón, ya que con su fútbol fue uno de los encargados de protagonizar una gran temporada en el fútbol argentino, lo que le valió de grandes elogios a nivel nacional, con lo cual en su momento se mencionó la chance de recalar en Boca, cuando desembarcó Alfio Basile.

En diálogo con Lo Mejor de la Fecha de Win Sports, se refirió a su paso por el Sabalero, donde reveló los motivos por los cuales decidió marcharse en su momento, por Junior de Barranquilla y toda su experiencia en el fútbol.

El número 10. Hoy no hay ese ‘Pibe’ Valderrama, Macnelly Torres, Mayer Candelo, Mao Molina… esos hombres que le daban la pausa a un partido. Anteriormente se jugaba más y hoy creo que se corre más de lo que se puede pensar, es muy difícil encontrarlos realmente. Hay jugadores inteligentes, pero como los que yo vi, es muy difícil. En esta posición es muy difícil ver jugadores pensantes, que pueden transmitir milésimas de emociones.

Junior. Llegué a hacer cosas interesantes en Junior donde fui aplaudido, tácticamente ayudaba mucho al equipo, me hacía un líder y un entrenador de fútbol dentro de la cancha. Cumplía una función no solo atacando sino ayudando al equipo tácticamente.

Giovanni Hernández. Quiero aprender cada día más, me siento muy capacitado. Cuando uno tiene los implementos, como jugadores de buen pie, está muy cerca de ganar.

Yo a ‘Pacho’ (Francisco Maturana) lo adoro, él se la jugó por mí, lo hice quedar mal en muchos pasajes del fútbol, pero Dios es grande y tuvimos la oportunidad de hacer esa gran Copa América (2001).

image.png Giovanni Hernández y Bichi Fuertes protagonizaron una dupla letal en Colón.

En esta cabeza que tengo cómo no voy a querer ganar títulos. Yo ya he tenido la experiencia de tener muchos jugadores y no vienen con la formación que se necesita, cuando es necesario enseñar la terminología es muy difícil, estoy halando desde mi experiencia. Siempre me gustará jugar bien al fútbol, me gusta la táctica. Tengo que aprender mucho, pero tengo unas ganas inmensas de seguir dirigiendo, ganar muchas cosas y poner a jugar bien a los equipos.

Me dio tristeza en mi última fase de mi carrera porque es complicado cuando uno está entrenando y te hacen tantas cosas malas para que uno no pueda ejecutar lo que hace como jugador.

Fútbol de hoy. Hoy no es difícil jugar en el fútbol, es muy fácil, se está corriendo más, pero se está jugando menos, le estamos restando al juego.

Su paso por el fútbol argentino. En un momento Boca Juniors se interesó por mí, eso me lleno de orgullo porque yo estaba haciendo muy bien las cosas en Argentina, esa fue una de las pautas para no seguir más en Colón. Tenía semejante oportunidad y no me la dieron, no pude con eso.

En un momento era el equipo que mejor jugaba en Argentina, me sentía de maravilla. Era un fortín nuestro estadio, allá siempre caían los grandes, aunque con los chicos nos complicábamos como suele suceder. Me siento muy orgulloso más allá de no haber dado el salto a esos equipos grandes que en algún momento me pidieron, no fue porque no haya podido sino porque me cortaron ese sueño. Pero había una connotación, Colón llegaba a los 27 puntos, ya sabía que no descendía y se venía abajo, no podíamos lograr cosas importantes porque pasaban eso. Siempre seré un agradecido de Argentina y de esa ciudad como es Santa Fe.

Fútbol colombiano. A mí me decían que mi edad madura iba a ser a los 27 años, pero hoy me doy cuenta de que un jugador a los 27 años ya es viejo, no para mí, para muchos. A veces hay altibajos por la misma juventud que existe hoy, porque han desaparecido los jugadores de experiencia que dan la oportunidad de que estos jóvenes puedan brillar, por eso hay tantos errores en el fútbol.