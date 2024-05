La solidez defensiva, otro de los grandes atributos de Colón

Colón no tuvo un buen primer tiempo, ya que la apuesta que realizó Iván Delfino de colocar a Alexis Sabella por Javier Toledo no le dio los réditos esperados en ofensiva, más allá que en defensa no pasó ningún sobresalto.

Colón, con una elogiable solidez defensiva

Pero la realidad indica que más allá del enorme segundo tiempo que hizo Colón, donde arrolló a Almagro, también demostró que es un equipo muy serio desde lo defensivo, ya que no muestra fisuras y a los rivales les cuesta muchísimo poder crear peligro al arco defendido por Manuel Vicentini.

Colón Almagro Ezequiel Herrera.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

De hecho, en este triunfo ante Almagro, completó su cuarto partido consecutivo sin recibir goles (los anteriores fueron Deportivo Morón, Temperley, Brown de Adrogué). El último tanto que recibió Colón fue de Nueva Chicago, en el triunfo por 2-1, del pasado 5 de abril.

Los registros de Colón en los segundos tiempos

En ese cotejo, a los 4 minutos del complemento, el que marcó fue Tomás Daniel Rossi. Es decir que Colón no recibe un tanto hace un mes, y acumula una imbatibilidad de 401 minutos. En lo que va del certamen, el Sabalero solo recibió nueve goles, y convirtió 25.

En tanto que las vallas invictas que acumula Colón en lo que va de la temporada de la Primera Nacional son siete: Atlanta (0-0), Patronato (4-0), Gimnasia y Tiro de Salta (1-0), Deportivo Morón (2-0), Temperley /0-0), Brown de Adrogué (4-0) y Almagro (3-0).