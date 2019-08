Lavallén: "Todo lo que se hable de afuera no modifica mi trabajo"

Después del último entrenamiento antes de disputar una nueva instancia en Copa Argentina ante Sol de Mayo de Viedma, dos jugadores (Luis Rodríguez y Fernando Zuqui) más el DT Pablo Lavallén brindaron una conferencia de prensa para hablar de la actualidad y aclarar los rumores sobre su salida del cargo.

En el inicio expresó: "Vengo acá para trabajar y estoy planeando el partido con Sol de Mayo, después vendremos el jueves a entrenar y el viernes por la mañana, sábado quedaremos concentrados para enfrentar a Central, vengo a trabajar, todo lo que se hable de afuera no modifica mi trabajo, tengo que trabajar para que el equipo gane y sumar en las competencias que jugamos".

Cuando debió hablar de la última derrota ante Independiente, el actual orientador reconoció: "Fuimos superados, si uno mira la nómina va a encontrar un plantel de casi 80 millones de euros, tiene su jerarquía, consolidaron un estilo con Holan, tiene ahora un técnico de similares características, tenés a Pérez, Romero, Campaña, jugadores de Selección. Hay jerarquía y cuando te superan, te superan. Cuando no tenés nada que puedas aclarar, no hay nada que decir, pensar ahora en Sol de Mayo, ganarlo, pasar a otra fase y pensar seriamente con Central que es una final".

Al momento de confirmar la formación que plantará ante el combinado rionegrino en La Perla del Oeste, Lavallén acotó: "Tengo definido el equipo pero no lo saben ni los jugadores, tendremos una charla en Rafaela, si bien tenemos material de Sol de Mayo, no hay mucho. Trataremos de presentar lo que creemos que es lo mejor, sabiendo que el domingo tenemos una final, algunos jugadores van por el décimo partido mientras la Superliga recién por la quinta fecha. Estamos ahora pensando en ganar, con un ojo también puesto en lo que viene".

El actual conductor volvió a insistir que un resultado negativo no altera su proyección semanal, al decir: "No leo, no veo la tele, pienso en lo que tengo que hacer con los muchachos, en lo que tenemos que mejorar, para no mostrar esa dualidad que se ve, los jugadores entrenan para ganar, para que la gente esté contenta, estamos por un lado en una instancia histórica, después de 22 años en una semifinal, con la posibilidad de acceder a una final, Colón está a tres partidos de ser campeón, algo que nunca logró".

Y más adelante, añadió: "Necesitamos pasar al próximo rival que saldrá esta noche, después encararemos el partido con Sol de Mayo para después pensar en Central, más allá de todo lo que se diga seguimos trabajando para ganar, que el club mejore, estamos todos juntos tirando para el mismo lado, tenemos que sacarlo adelante en Superliga. Si alguien te decía hace cinco meses estar en semifinales, nadie lo esperaba. Estoy a muerte con este equipo y me da energías para venir a trabajar todos los días".

En el tramo final reconoció la charla reciente con Francisco Ferraro, al agregar: "Con Pancho estamos todos los días en contacto, la dirigencia está ocupada en otras cosas, los manejos del club, el diálogo es abierto, ayer (por el lunes) ustedes (por los periodistas) registraron una charla con Pancho, después hablé con el presidente. Estamos en una relación natural, el presidente gobierna, el mánager acompaña y estamos ante una posibilidad de hacer historia. En momentos complicados los muchachos dieron vuelta series ante River, Argentinos y Zulia, los resultados varían porque tenés un oponente, la situación es normal, no veo ningún tipo de dificultad".