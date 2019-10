Lostri: "No es requisito estar vacunado para entrar al país"

A un mes de la final de la Copa Sudamericana, el hincha de Colón se alista y prepara una procesión masiva rumbo a Asunción, para ser local en La Olla de Cerro Porteño, escenario fijado para el cotejo ante Independiente del Valle.

Héctor Lostri, embajador argentino en Paraguay, charló con radio Sol 91.5 para brindar detalles respecto a algunos aspectos que deben tener en cuenta aquellos que irán a presenciar el cotejo.

En el inicio expresó: "Acá la gente se imagina que Colón es local, estamos expectantes, cuando hablás con el asunceño se sabe que habrá una movida interesante de hinchas, cerca de 25.000 es una estimación al día de hoy. La gente tiene que entender que no es una movilización habitual, tendrán que salir con tiempo, tener paciencia, entender la vuelta, yo lo doy como ganador, hay que manejarlo con mucho cuidado".

Más adelante, apuntó que "habrá un operativo especial en la aduana, con refuerzo de Gendarmería, 25.000 personas todas juntas en fila, no es fácil, es un número no habitual, la frontera es un paso de goteo en Clorinda, insisto que van a volver contentos y comentar el espectáculo que vivieron".

Lostri destacó que "hay que tener en cuenta algunas consideraciones, todos los grupos si vienen con menores hay que tener todos los papeles, no es como ir a la cancha en el barrio, hay que tener todos los papeles, si no tiene 18 años es menor, venir con documentos, un detalle en la frontera con Paraguay es a los que vengan con DNI de plástico se le dará un papel el día de entrada, no lo pueden perder porque le van a cobrar una multa, la mayoría lo cambia de bolsillo y lo terminan perdiendo. Cambiar plata en algún banco en Formosa, no cambiar en el puente, siempre hay algún pícaro que trata de engañar a la gente. Llevar agua potable en los coches, que no se apuren por llegar volando porque el viaje es parte de la fiesta".

Cuando se refirió a los accesos a Asunción, el embajador argentino sostuvo que "pueden venir por el nuevo puente también que pasa por arriba de Yaciretá, el que viene por el lado de Corrientes, es mucho más por adentro de territorio paraguayo; Puerto Falcón es más corto, el que conoce no tiene problema, el que no tendrá que tener el sistema por la aplicación instalada en su celular".

Una de las tantas consultas que hicieron los hinchas rojinegros es acerca de la vacunación contra sarampión y fiebre amarilla. En este sentido, Lostri disparó: "Institucionalmente les tengo que decir que tiene que estar todo el mundo vacunado, aunque no es requisito para entrar al país. Sí recomiendo que se pongan el spray para los mosquitos, porque pican a 60 centímetros del piso, hoy no estamos en una situación complicada. En Brasil se recomendaban esas vacunaciones, Paraguay no, cuando haga calor tendremos que cuidarnos del dengue".

Cuando debió referirse a las opciones gastronómicas, el Embajador expresó que "comer es bastante más barato que en Argentina. los full track con 30 mil guaraníes (6.500 guaraníes es un dólar) se come con bebida incluida, son unos 3 dólares. La autoridad es complicada con las personas que se desvían y hay que cuidarse, la alcoholemia es rigurosa. Pero esta ciudad es para caminarla, recorrerla, poder vivir algo más que un partido".

En la parte final volvió a insistir que "si papá y mamá vienen con menores tienen que tener toda la documentación y la libreta de matrimonio. Esto es igual que un viaje internacional, está la web del consulado para más consultas pero que se queden tranquilos que los hinchas de Colón serán locales y bien recibidos en Paraguay".