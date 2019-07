¿Será determinante el partido ante Huracán para Lavallén?

"Lo más preocupante y a lo que no le encuentro explicación es por qué el equipo no puede ganar en la Superliga, en función de lo que demostró hace una semana con Argentinos. Hablaremos y le preguntaremos a los jugadores qué es lo que sienten porque vienen de hacer un partido excelente en cancha de Argentinos, ahora retrocedimos. Tenemos que definir qué equipo queremos ser, si el que ganó en La Paternal o este que me dejó una mala impresión, y los jugadores lo saben. No salgo del asombro de cómo el equipo dejó escapar la posibilidad de reafirmar lo que hizo la semana pasada", manifestó Pablo Lavallén en la conferencia de prensa que brindó luego de la derrota frente a Patronato en el Brigadier López.

Está claro que Colón tuvo varias ausencias de peso, como las de Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Luis Rodríguez y Gabriel Esparza, quienes están pensados como titulares. Pero la realidad es que el equipo fue un calco del primer semestre del año, y la racha sin ganar en la Superliga asciende a los 10 encuentros, que se traduce en un promedio que fecha a fecha se sigue debilitando.

El entrenador, desde que desembarcó en el Sabalero, exigió permanentemente tener tiempo para trabajar y transmitirle su idea a los jugadores. Lo tuvo en el lapso que transcurrió entre el debut en Copa Argentina (fue eliminado el fin de semana anterior de la Copa de la Superliga) hasta el partido con River Plate de Uruguay, pero la realidad es que el equipo se terminó imponiendo por peso propio, y por las genialidades del Pulga Rodríguez más que por funcionamiento o una idea de juego.

También tuvo el tiempo suficiente, con una pretemporada incluida en Salta, para comenzar un nuevo proceso, donde no solo se acentuaría la condición física, uno de los tantos puntos flojos que tuvo el paso del uruguayo Julio Comesaña, sino también para terminar de afirmar una idea, pero la primera puesta en escena ante Argentinos, en el Brigadier López, fue un calco del primer semestre, y pudo revertir la serie en los penales en La Paternal, lo que parecía que arrancaría un nuevo camino.

Y llegó el turno del debut en la Superliga 2019/2020 ante un rival como Patronato que pelearía por el mismo objetivo de salvarse del descenso que Colón. La realidad indica que el equipo dio otro enorme paso atrás, y fue aprovechado por un renovado elenco paranaense, que con muy poco se llevó tres puntos de oro desde Santa Fe.

Con esta derrota, ya son 10 los encuentros que acumula el Sabalero sin poder ganar en el torneo local, lo que explica lo complicado que está en la pelea por no descender, donde fecha tras fecha se sigue hundiendo. De esos cotejos, cinco fueron dirigidos por el actual entrenador rojinegro.

Por eso no fue casualidad que el presidente José Vignatti se instalara en el vestuario por varios minutos luego del encuentro ante Patronato, charla de la cual surgieron un montón de rumores. Tampoco es fruto del azar que en el primer día de trabajo del plantel, y como es su costumbre, no haya ido al Predio Ciudad Fútbol para acompañar a los jugadores y el cuerpo técnico.

La próxima parada para el conjunto rojinegro es en el Tomás Adolfo Ducó, donde no solamente se jugará la chance de sumar sus primeros puntos en el campeonato, sino que también el partido se presenta como determinante para la continuidad de Lavallén.

Es que sus palabras sonaron a desconcierto total luego del cotejo ante el Patrón, cuestión que quedó de manifiesto unos minutos antes con lo que produjo su equipo en el campo de juego del Brigadier López, panorama con el cual ni siquiera el regreso de jugadores claves garantizaría que el equipo vuelva a ganar, cuestión que fuera de Santa Fe ya lleva más de un año sin conseguir.