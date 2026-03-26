Revolución médica en Argentina: reconstruyen la mano de un joven con dedos del pie en el Hospital Italiano

Un equipo del Hospital Italiano logró un hito en el país al reconstruir la mano de un joven de 23 años mediante una innovadora técnica de microcirugía con transferencia de dedos del pie

Cirujanos del Hospital Italiano de Buenos Aires reconstruyeron la mano derecha de Exequiel, un joven de 23 años que perdió cuatro dedos y parte de uno en un accidente con una picadora de carne. Lo hicieron a través de una novedosa técnica microquirúrgica de transferencia de dedos del pie, con la que buscaron restituir los dedos de la mano con toda su funcionalidad y a la vez mantener el desempeño habitual de sus pies.

Debido a la complejidad del caso, el equipo de salud se concentró en modificar las técnicas ya existentes para poder darle a Exequiel el mejor tratamiento. Como resultado, llevaron adelante un procedimiento que se convirtió en el primero de este tipo en nuestro país , tanto por la cantidad de dedos trasplantados como por la elección de los dedos del pie.

La reparación quirúrgica constó de dos etapas

En una primera instancia, los médicos transfirieron el segundo dedo del pie izquierdo a la posición del dedo mayor de la mano derecha. Transferir los dedos del pie a la mano permite una reconstrucción que se define como “igual con igual”, ya que se logra la restitución de cada uno de los tejidos ausentes (articulación, tendones, complejo de la uña, entre otros). Este procedimiento permitió reconstruir el dedo con sus tres articulaciones.

En la segunda etapa, una semana después, el equipo realizó el trasplante del segundo dedo del pie derecho y una transferencia parcial del hallux (dedo gordo o primer dedo del pie). De esta manera, la reconstrucción permitió lograr el movimiento de pinza, formando un trípode entre el pulgar y los otros dos dedos trasplantados.

Luego de esta serie de intervenciones, Exequiel permaneció internado durante siete días, para recibir un control estricto que garantizara la sobrevida de los dedos auto-trasplantados. El período posoperatorio es igual de importante y es ahí donde toma un rol central el equipo de Terapia Ocupacional: "La rehabilitación debe ser igual de precisa que la cirugía. El tratamiento se orienta a rehabilitar las estructuras reparadas y a facilitar el retorno de la funcionalidad del paciente, con el fin de que pueda lograr el mejor desempeño posible en sus actividades significativas. El trabajo en equipo entre el cirujano, el rehabilitador y el paciente son siempre los pilares para alcanzar los resultados que esperamos" afirma Paula Símaro, licenciada en Terapia Ocupacional del servicios de Kinesiología y directora del Curso de Equipamiento Ortésico para los Miembros Superiores del Instituto Universitario Hospital Italiano.

Hoy, Exequiel ya tiene el alta hospitalaria y se encuentra transitando el proceso de recuperación. “Esta cirugía significó para mí poder rehacer mi vida, realizar ciertas actividades que de otra forma sería imposible. Sigo estudiando en la facultad y pienso volver a hacer deportes usando la mano, tal como antes”.

Los beneficios de la novedosa técnica son extensivos a diferentes situaciones. Esta técnica microquirúrgica puede aplicarse, además, para realizar la reconstrucción de lesiones traumáticas o de resección de tumores que, de otro modo, terminarían en una amputación. También, en personas que nacen sin dedos e, incluso, puede realizarse en niños o en bebés. “La única limitación es el tamaño de las arterias o venas”, afirma el Dr. Jorge Boretto, jefe de Cirugía de Mano y Miembro Superior. Justamente, en la cirugía se utiliza un microscopio quirúrgico que permite realizar la sutura de arterias o venas que tienen, en algunos casos, menos de 1 mm de diámetro.

En Argentina, el Hospital Italiano de Buenos Aires realiza estos procedimientos reconstructivos con autodonaciones desde el 2013 y es el centro del país con mayor número de transferencias de dedos, un total de 30 hasta el momento. Un dato a tener en cuenta es que, a nivel regional, estas transferencias se realizan sólo en Argentina, y en contados centros de Chile y de Brasil. “El entrenamiento y la formación en técnicas microquirúrgicas del equipo profesional de nuestro hospital nos pone a la vanguardia”, afirma el Dr. Jorge Boretto.