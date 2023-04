¿Siguen las gestiones en Colón para albergar visitantes?

Hasta el momento, las gestiones de Colón para volver a albergar hinchas visitantes fueron infructuosas ante la negativa del Ministerio de Seguridad producto de la permanencia de dos facciones de la barra. Si bien hay diálogo y predisposición, por ahora no asoma potable la posibilidad. Esto no quiere decir que sigue abierto el crédito pensando en los capítulos que todavía faltan en esta Liga Profesional.

La dirigencia busca mejorar la recaudación y, en caso de tener la venía para tener nuevamente visitantes, podría sacarle provecho con otro tipo de valores en la venta de localidades. El tema también está en saber qué sector se utilizaría. Dos parcialidades en la cabecera sur no sería viable, por lo que se presume que sería el codo, más los palcos que están al costado. Tal como sucedió durante la Copa Libertadores.

hinchas talleres 2.jpg En Córdoba ya se hacen eco de la posibilidad de que puedan haber hinchas visitantes en el partido ante Colón. Complicado igualmente. UNO Santa Fe / José Busiemi

Justamente el próximo jueves recibirá a Talleres, que tiene un fuerte poder de convocatoria. Incluso, medios cordobeses ya están manejando esta la posibilidad y los hinchas se motivan con la posibilidad de venir a Santa Fe.

Por ahora, no hubo una palabra oficial sobre si el escenario sigue siendo el mismo. Está claro que en las tribunas las aguas se calmaron, que no quiera decir que el ambiente esté óptimo. Colón sigue con la meta y no sería raro que existan nuevos llamados.

Pensando en equipos que deben venir a la capital de la provincia con posibilidad de movilización, aparecen La Lepra, Vélez y Estudiantes, entre otros. Mientras que hay varios con menor relevancia en el medio. Será cuestión de esperar para ver si puede prosperar esta propuesta o bien, habrá que seguir esperando para que Colón vuelva a contar con público visitante en su cancha.