Hugo Lobo, el abanderado argentino del Ska, llega a Tribus con su Backing Band

Con 27 años de trayectoria, 17 discos propios, más de un centenar de participaciones como sesionista en diversos proyectos e innumerables presentaciones en su haber, Hugo Lobo se encaminó también como solista con una banda estable en Buenos Aires, paralela a Dancing Mood.

Con sus discos Street Feeling (2014), Stay Rude (2016), Ska Is The Way (EP-2017), Neighborhood Rules (2018), En Vivo en Finisterre (2019) y Hugo Lobo & Friends (2019), el trompetista recorre todo el país sacando brillo a su notable capacidad para establecer conexiones, buscar talentos y armar bandas de ocasión exclusivamente con lxs músicxs locales. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desterrando la idea de una "centralización musical" en Buenos Aires.

Su obstinación y pasión por difundir el género lo llevó a transitar países como México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Chile, Perú e Inglaterra. En este último, su calidad musical lo posicionó en el escenario del Ska London Festival, el festival más importante del ska a nivel mundial.

En simultáneo con su productivo presente, una nueva frontera lo lleva a nuclear el Ska Unity Argentina, un festival en el que congrega a las más de cuarenta backing bands con las que compartió escenario alrededor del país, donde el objetivo principal es fomentar la calidad y cantidad de músicxs en toda la región. .

