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Lionel Messi se refirió al nuevo estadio del Inter Miami: "Una locura"

Lionel Messi habló sobre el nuevo estadio que será inaugurado este sábado y que tiene una tribuna con su nombre

4 de abril 2026 · 12:56hs
Este sábado se inaugura el estadio de Inter Miami y una de las tribunas se llama Lionel Messi.

Este sábado se inaugura el estadio de Inter Miami y una de las tribunas se llama Lionel Messi.

El astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Lionel Messi, aseguró que “es una locura” el nuevo estadio que inaugurará el equipo este sábado cuando reciba al Austin.

Lionel Messi habló sobre el nuevo estadio

El Inter Miami inaugurará su nuevo estadio, denominado NU Stadium, esta noche cuando reciba al Austin por la sexta fecha de la temporada regular de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Este recinto, que tendrá una capacidad para 26.700 espectadores, contará con una tribuna que llevará el nombre de Messi que, acerca de la nueva casa del Inter Miami, declaró: “La verdad que es espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio quedó impresionante y es muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar, de estar ya jugando oficialmente y llegó el momento. Va a ser un día muy, muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio que se hizo. Es impresionante”.

“De tan poco tiempo a tener este propio estadio es una locura, así que será un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados, nosotros que somos los primeros en poder jugar en el nuevo estadio. Va a ser un día muy lindo” agregó el capitán de la Selección argentina.

Casi tres años demandó la construcción del estadio que aún le quedan finalizar las obras aledañas que apuntan al desarrollo urbano con un parque público de 23 hectáreas, comercios, hoteles y oficinas.

Lionel Messi Inter Miami estadio
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