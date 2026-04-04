El Mallorca de Demichelis dio el golpe ante el Real Madrid de Mastantuono

Mallorca venció 2-1 a Real Madrid en un final electrizante. Hubo reencuentro entre Martín Demichelis y Franco Mastantuono, en una noche cargada de emoción y significado.

En una de las grandes sorpresas de la fecha 30 de La Liga, el Mallorca de Martín Demichelis consiguió un triunfo resonante al imponerse por 2-1 frente al Real Madrid. El resultado no solo impacta por el rival, sino también por el contexto: el conjunto balear sumó tres puntos fundamentales en su pelea por evitar el descenso.

El partido tuvo, además, un condimento especial con el reencuentro entre Demichelis y Franco Mastantuono , a quien el DT hizo debutar en River con apenas 16 años. Antes del inicio, el entrenador se acercó al banco del Merengue para saludar al juvenil, que luego ingresó en el tramo final del encuentro.

Un triunfo impensado que terminó siendo realidad para Mallorca

En la previa, el choque ante el Real Madrid aparecía como uno de esos partidos en los que sumar era casi una utopía. Sin embargo, la necesidad de puntos obligaba al Mallorca a asumir riesgos.

El equipo respondió. Con una actuación sólida y decidida, logró adelantarse en el marcador sobre el cierre del primer tiempo, cuando Manu Morlanes convirtió tras una asistencia del argentino Pablo Maffeo.

En el complemento, el Real Madrid reaccionó y encontró la igualdad a los 43 minutos por intermedio de Éder Militao, lo que parecía encaminar el resultado hacia un empate lógico.

Pero el Mallorca no se resignó.

Un final a pura emoción

Cuando todo indicaba que el reparto de puntos sería el desenlace, el conjunto local encontró una última oportunidad. Ya en tiempo de descuento, el kosovar Vedat Muriqi apareció para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo en un estadio que no podía creer lo que estaba viviendo.

El tanto no solo selló una victoria histórica, sino que reflejó la convicción de un equipo que fue a buscar el partido hasta el final.

Un resultado que cambia el panorama

Con este triunfo, Mallorca alcanzó los 31 puntos y logró salir de la zona de descenso, sacándole dos de ventaja a Elche, que hoy ocupa el puesto 18.

Del otro lado, el Real Madrid dejó pasar una oportunidad importante de acercarse a la cima. El Merengue no pudo recortar la diferencia con Barcelona, que aún debe jugar su partido ante Atlético de Madrid.

Para Demichelis, la victoria representa mucho más que tres puntos: es un golpe de autoridad en un momento clave del campeonato y un impulso anímico para un equipo que pelea por sostenerse en la máxima categoría.