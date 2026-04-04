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Cristiano Ronaldo volvió de la lesión con todo: hizo dos goles y dio otro paso hacia los 1000

El astro portugués marcó un doblete en la goleada por 5-2 del Al-Nassr frente a Al-Najma SC y quedó a 33 goles de las 1000 conquistas oficiales.

4 de abril 2026 · 13:20hs
Cristiano Ronaldo volvió a jugar y marcó dos goles.

Cristiano Ronaldo volvió a jugar y marcó dos goles.

Cristiano Ronaldo no se conforma con lo todo lo que ha logrado en su carrera, sino que siempre busca ir más allá. Después de una ausencia de 34 días por una lesión en el isquiotibial, el ex jugador de Real Madrid se despachó con un doblete en la paliza del Al-Nassr ante Al-Najma Sc por la fecha 27° de la Saudí Pro League y llegó a los 967 tantos oficiales.

Cristiano Ronaldo volvió con un doblete

El primero, que sirvió para graficar el 3-2 en el juego y volver a adelantar a su equipo en el marcador, llegó desde el punto de penal a los 56 minutos del partido. El segundo se rubricó a los 74, tras un potente remate, permitiendo una diferencia de dos goles, cerca del cierre del encuentro.

La meta a perseguir para Cristiano es muy clara: llegar lo antes posible a las mil anotaciones como profesional. Contando ambas conquistas, el 7 de Al-Nassr alcanzó los 23, ubicándose en el tercer lugar en la tabla de goleadores de la liga domestica solo por detrás de Julián Quintonis (24) e Ivan Toney (25).

Embed - AL NASSR 5 X 2 AL NAJMA - MELHORES MOMENTOS | LIGA SAUDITA 2025/26

A pesar de sus 41 años, el registro de su carrera indica que le quedan, apenas, 33 para poder consumar su objetivo de las mil conquistas. Ronaldo alcanzó la mencionada cifra con 825 goles a nivel clubes (Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr) y 142 con la selección de su país (se espera que este año pueda disputar su sexto Mundial).

Con este triunfo, el conjunto que dirige Jorge Jesús se instala en el primer lugar de la tabla de posiciones con 70 puntos, producto de 23 partidos ganados, 1 empatado y solamente 3 caídas. Su rival, en cambió, se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con únicamente 8 unidades y un cotejo ganado en el torneo.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr doblete
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