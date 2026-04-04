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Unión es el mejor equipo en la tabla de los primeros tiempos

El Tate ostenta una marca que lo posiciona como el mejor equipo del campeonato, contando los resultados de los primeros tiempos

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 12:46hs
Unión es el mejor equipo de los primeros tiempos.

Unión es el mejor equipo de los primeros tiempos.

Las estadísticas son contundentes y reflejan lo que Unión cosechó en los primeros tiempos. Claramente, el rendimiento del equipo va de mayor a menor y los números así lo indican.

Unión es el mejor equipo de los primeros tiempos

El Tate es el mejor equipo de la competencia si se cuentan los resultados de los primeros tiempos. Y mucho tiene que ver con que el equipo merma su nivel cuando comienzan los cambios.

Mientras juega la base titular, el Rojiblanco marca la diferencia, pero en los segundos tiempos decae su prestación, cuando precisamente los futbolistas titulares acusan cansancio o comienzan a ser reemplazados.

En la tabla de los primeros tiempos, Unión marcha puntero entre los 30 equipos que disputan el Torneo Apertura, obteniendo seis victorias, cinco empates y apenas una derrota.

LEER MÁS: Los muy buenos números que tiene Unión jugando en el 15 de Abril

En esos primeros 45', el Tate cosechó 23 unidades, alcanzando una diferencia de gol de +8 con 10 goles a favor y apenas dos en contra. Siendo escoltas, Defensa y Justicia, Sarmiento y Tigre con 19 puntos.

El único primer tiempo, que el Tate se fue perdiendo, fue precisamente en la derrota con Lanús 2-1, cuando fue expulsado el zaguero Valentín Fascendini y en tiempo de descuento le marcaron el primer gol.

Y es que las otras dos derrotas de Unión fueron ante Central Córdoba y Defensa y Justicia. Pero en ambos partidos, los goles de los rivales llegaron en el complemento.

Unión equipo tabla
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