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Trungelliti venció a Dardieri y se clasificó a la final del ATP de Marrakech

El tenista argentino Marco Trungelliti derrotó al italiano Luciano Dardieri en dos sets y se metió en la final del ATP de Marrakech.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 13:31hs
Trungelliti venció a Dardieri y se clasificó a la final del ATP de Marrakech

El tenista argentino Marco Trungelliti (75°) venció en dos sets al italiano-argentino Luciano Dardieri (21°) y se clasificó a la final del ATP de Marrakech, la primera de su carrera a sus 36 años.

La raqueta oriunda de Santiago del Estero llegaba a estas semifinales tras ganarle este viernes al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4 mientras que el nacido en la localidad bonaerense de Villa Gesell clasificó a esta instancia por walkover ya que su rival, el alemán Yannick Hanfmann, decidió no presentarse al encuentro.

En un primer set con cinco quiebres, Trungelliti logró llevárselo en el décimo game con un parcial de 6-4. Ya en la segunda manga, a pesar de haber empezado sacando ventaja, el argentino terminó ganando el set y el partido en el tie break donde venció 7-6(2) al ítalo-argentino.

Marco Trungelliti sigue con su sueño en Marruecos

Así, el santiagueño sigue con su semana de ensueño en Marruecos tras entrar por primera vez al Top 100 y, esta mañana, clasificar a la final del ATP de Marrakech, instancia que alcanza por primera vez en su carrera.

Trungelliti enfrentará en la final al español Rafael Jódar que superó categóricamente al argentino Camilo Ugo Carabelli en dos sets.

Si bien el inicio fue parejo, Jódar sacó a relucir su juego de derecha y no le daba posibilidades a Ugo Carabelli para meterse en el partido. Tras ponerse 5-2 en el segundo quiebre del primer set, el español selló el triunfo en la manga por 6-2.

En el segundo set, el argentino continuó en un flojo nivel, cometiendo muchos errores y sufriendo a un Jódar que aprovechó todos y cada uno de los pasos en falso de Ugo Carabelli. Así, el españo terminó ganando el set por 6-1.

Trungelliti Luciano Dardieri Marrakech
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