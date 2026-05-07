Grupo Hotelero Albamonte consolida su presencia en el país. Preapertura Howard Johnson Bahía Blanca

Howard Johnson Bahía Blanca comienza su camino final de apertura, lo que convertirá al establecimiento en el primer hotel de cadena internacional que llega a la ciudad.

Ubicado estratégicamente dado su emplazamiento con acceso directo a la Patagonia y consolidando a la ciudad portuaria como polo de turismo y negocios. La inauguración oficial y corte de cintas se realizará el martes 9 de junio.

Buenos Aires, 7 de mayo 2026 - El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) y los directivos del hotel Howard Johnson Bahía Blanca Resort & Convention Center , anuncian su pre-apertura para el sábado 23 de mayo, motivo por el cual el establecimiento comienza a operar y recibir reservas desde todo el país y cualquier lugar del mundo. Quienes se alojen en el hotel en esta previa a la inauguración oficial, podrán disfrutar de las instalaciones y comodidades en el fin de semana patrio XL del 23 al 25 de Mayo con una tarifa especial desde US$ 89 + iva .

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Asentado en una superficie de 16.000 m2 de los cuales 4600 m2 cubiertos corresponden al hotel, al que se ingresa con una importante entrada que conecta con el lobby, recepción, bar-restaurante, spa, pileta con solárium, centro de convenciones, estacionamiento (para huéspedes y eventos), vestuarios, depósitos y circulaciones independientes tanto para el sector hotelero como para el de eventos, mientras que en la planta alta se ubican la totalidad de las amplias y luminosas habitaciones con estándares de calidad internacional. También y en el día de inauguración oficial se incorporarán cargadores eléctricos para los automóviles de los huéspedes.

Bahía Blanca, bien se sabe es una ciudad clave en el sur bonaerense, y esta inauguración alienta y fomenta el crecimiento turístico y corporativo. Este emprendimiento hotelero está emplazado sobre el Camino Parque del Sesquicentenario, una de las principales vías de acceso a la Patagonia, en una zona estratégica que está siendo renovada con obras de infraestructura vial.

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El hotel al poseer un centro de convenciones le permitirá albergar encuentros empresariales, congresos, capacitaciones y eventos sociales, posicionando a la ciudad como un destino estratégico de Turismo de Reuniones dentro del sur de la provincia de Buenos Aires. Dado su cercanía al predio ferial FISA, epicentro de eventos y convenciones de la ciudad, lo potencia aún más al hotel que será elegido por gente de turismo de negocios y que desean tener servicios de calidad. Este nuevo complejo hotelero no solo elevará la calidad de la oferta turística de la región, sino que establecerá un nuevo estándar para la hospitalidad y los eventos en el sur bonaerense.

Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte expresa “Esta preapertura del hotel representa un impulso significativo para la actividad económica local, generando nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo el desarrollo del turismo corporativo, un segmento clave para la ciudad”. Es de destacar el notable esfuerzo del Grupo Empresario que hizo posible el mejor hotel de la Ciudad.

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A partir de esa fecha la Ciudad de Bahía Blanca ingresa a la oferta internacional junto a la cadena más grande del mundo que cuenta con 16 mil bocas de reservas en todo el planeta. Su gran centro de convenciones ocupará un espacio notable en el movimiento económico de la ciudad y la zona.

Desde la dirección finalizan diciendo que siguen impulsando su trabajo desarrollando hoteles en distintos destinos lo que los convierte en el mayor grupo hotelero de Argentina, no solo con hoteles habilitados a los que se sumarán los 17 proyectos en construcción, y de inminente apertura.

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