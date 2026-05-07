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Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Colón sabe cuándo volverá a jugar tras el duelo ante All Boys, con dos salidas exigentes y un cruce importante en Santa Fe.

7 de mayo 2026 · 13:36hs
Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

IG caestudiantes

Mientras Ezequiel Medrán termina de darle forma al equipo para recibir este domingo a All Boys en el Brigadier López, en Colón ya tienen un panorama claro de lo que será el calendario inmediato en la Primera Nacional.

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La organización del campeonato confirmó días y horarios para las próximas jornadas de la Zona A, y el Sabalero afrontará una agenda intensa en la que buscará sostenerse en los primeros puestos del torneo.

El primer paso: All Boys en Santa Fe

La próxima presentación rojinegra será este domingo desde las 18 ante All Boys, en el estadio Brigadier López, por la fecha 13, con arbitraje de Maximiliano Macheroni.

El equipo santafesino llega como escolta de Deportivo Morón y con la necesidad de volver al triunfo luego de dos empates consecutivos frente a Godoy Cruz y Los Andes.

Dos salidas y un partido clave en el Brigadier López

Después del choque frente al Albo, Colón tendrá dos compromisos importantes fuera de casa y un encuentro como local que puede tener peso específico en la tabla.

Fecha 14

Sábado 16 de mayo – 15.30

Estudiantes de Caseros vs. Colón

El Sabalero visitará a un rival históricamente incómodo y que viene levantando en las últimas fechas. Será una prueba importante para medir la solidez del equipo lejos de Santa Fe.

Fecha 15

Domingo 24 de mayo – 18.00

Colón vs. Mitre de Santiago del Estero

El rojinegro volverá a presentarse ante su gente en un partido donde buscará hacer valer su fortaleza como local para seguir sumando en la parte alta de la Zona A.

Fecha 16

Domingo 31 de mayo – 15.30

Almirante Brown vs. Colón

El cierre de esta seguidilla será en Isidro Casanova, ante uno de los protagonistas del campeonato y rival directo en la lucha por los puestos de arriba.

Un calendario que puede marcar el rumbo

Con la tabla muy apretada y varios equipos separados por pocos puntos, Colón afrontará un tramo del campeonato donde cada fecha puede modificar el escenario.

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Por eso, en el cuerpo técnico saben que sumar regularidad será determinante para sostener la ilusión de pelear por el ascenso y mantenerse en la conversación grande de la Zona A.

Colón All Boys Primera Nacional
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