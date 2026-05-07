Instagram eliminó millones de cuentas falsas e inactivas y muchos famosos perdieron seguidores

La empresa matriz de la red social, Meta Platforms, confirmó que es una estrategia para combatir el spam y las interacciones fraudulentas dentro de Instagram

Instagram inició una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos dentro de su plataforma, una medida provocó una caída significativa en el número de seguidores de miles de usuarios . La depuración afecta tanto a celebridades y artistas internacionales y a pequeñas cuentas , emprendedores y creadores de contenido , quienes reportan reducciones repentinas en sus métricas de audiencia.

Según reportes de la industria digital, algunas figuras públicas perdieron millones de seguidores en pocas horas , mientras que usuarios con comunidades más pequeñas también registran descensos notorios en su alcance y visibilidad percibida.

La empresa matriz de la red social, Meta Platforms, confirmó que la acción forma parte de una estrategia para combatir el spam y las interacciones fraudulentas dentro de la plataforma.

“Estamos eliminando cuentas que violan nuestras políticas para garantizar interacciones auténticas”, señaló la compañía en un comunicado citado por medios especializados.

Meta sostiene que esta limpieza busca ofrecer métricas más reales y transparentes tanto para creadores de contenido como para anunciantes, eliminando perfiles automatizados o sin actividad real que inflaban artificialmente las cifras de seguidores.

La medida genera debate entre usuarios y marcas digitales, ya que el número de seguidores continúa siendo uno de los principales indicadores de popularidad e influencia en redes sociales.

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Cuentas que volaron de la plataforma en un par de horas

Esta "gran limpieza de 2026" (como ya la bautizaron en redes) es una de las más agresivas que ha hecho Meta hasta ahora para sacar bots y cuentas inactivas.

Los números son impactantes.

Las personalidades más afectadas según los reportes de hoy

Cristiano Ronaldo perdió 18.000.000 de seguidores

Kylie Jenner perdió 15.000.000 de seguidores

Selena Gomez perdió 6.500.000 de seguidores

Ariana Grande perdió 6.000.000 de seguidores

Justin Bieber perdió 5.000.000 de seguidores

Kim Kardashian perdió 5.100.000 de seguidores

Dwayne "The Rock" Johnson perdió 4.900.000 de seguidores

Beyoncé perdió 4.400.000 seguidores

Algunos datos curiosos de la "limpieza" de IG

Cristiano y Messi: aunque perdieron millones, siguen siendo los reyes de la plataforma. Lo de Cristiano es récord: ¡perder 18 millones es casi como si desapareciera toda la población de un país mediano en un día!

El "efecto bot": las cuentas con más de 100 millones de seguidores son las que más sufren porque suelen ser el blanco automático de las granjas de bots para ganar relevancia.

Usuarios comunes: el número bajó un poqo; se estima que las cuentas más chicas perdieron entre 2% y 5% de su base de seguidores.

A muchos de estos famosos les sirve para "limpiar" su imagen, porque las marcas ahora miran mucho más el compromiso real (likes y comentarios de gente de verdad) que el número bruto de seguidores.

La "gran purga" de Instagram también pegó fuerte en argentinos

En Argentina, el ranking lo encabezan nuestros embajadores mundiales, pero también hubo sorpresas con influencers locales que tenían muchos "seguidores fantasma".

Argentinos que más seguidores perdieron en esta limpieza de mayo 2026

Lionel Messi 8.000.000

Tini Stoessel 1.200.000

Paulo Londra 950.000

Bizarrap 800.000

Wanda Nara 750.000

El "efecto Messi": aunque 8 millones suena a una barbaridad, para Leo es apenas 1,6% de su total. Sigue siendo intocable.

Wanda Nara: es un caso curioso porque siempre se sospechó de sus métricas. Perder 750.000 seguidores de un plumazo confirma que había mucho bot dando vueltas por ahí, probablemente de esos que se activan con los sorteos.

Los influencers de "Gran Hermano": muchos exparticipantes de las últimas ediciones vieron caer sus números entre 10% y 15%. A diferencia de Messi, a ellos sí les duele porque viven de las marcas que piden estadísticas reales.

El rubro cocina: influencers como Agus Liporace (que venía creciendo muchísimo) también sufrieron recortes de más de 100.000 cuentas.