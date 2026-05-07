Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Colón volverá a jugar este domingo desde las 18 en Santa Fe y habrá novedades importantes para los hinchas en materia de seguridad, ingreso y control dentro del estadio.

Colón se prepara para recibir este domingo a All Boys, desde las 18 en el estadio Brigadier López, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido que marcará además el regreso a la normalidad en uno de los puntos más sensibles para los hinchas: las restricciones en la popular.

Luego de la sanción aplicada por Seguridad de la Provincia tras los incidentes ocurridos frente a Godoy Cruz, quedó levantada la prohibición vinculada al ingreso de banderas y elementos de percusión.

Se levantó la sanción en la tribuna de Colón

Para este encuentro ya no regirá la restricción que había sido impuesta luego de la aparición de banderas y la utilización de pirotecnia en la tribuna sur.

De esta manera, los hinchas podrán volver a ingresar con banderas e instrumentos, aunque desde el operativo de seguridad dejaron en claro que habrá controles exhaustivos en todos los accesos.

La lupa estará especialmente puesta sobre las leyendas de las banderas, teniendo en cuenta que en partidos anteriores aparecieron mensajes dirigidos hacia el presidente José Alonso y también hacia Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos.

El mensaje de Peverengo tras los incidentes

Tras lo sucedido ante Godoy Cruz, Peverengo fue contundente al referirse a los hechos y aseguró que no se trató de episodios aislados.

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“Entendemos que es un mensaje entre grupos, una demostración de poder entre ellos mismos”, sostuvo el funcionario provincial, apuntando directamente a una interna entre facciones de la barrabrava.

Además, confirmó que las personas identificadas recibirán derecho de admisión por un período mínimo de dos años.

“Estas personas no van a poder ingresar a ningún estadio del país mientras esté vigente la medida”, advirtió.

La advertencia por nuevos incidentes

Otro de los puntos que marcó Peverengo tuvo relación con las demoras que se generaron tras el partido frente a Godoy Cruz, cuando se retrasó la desconcentración de la tribuna sur buscando a los responsables de encender pirotecnia.

“Había entre 4.000 y 5.000 personas en esa tribuna y por 20 o 30 se retrasó la salida. Esto va a volver a pasar cada vez que haya incidentes”, señaló.

Por ese motivo, el operativo del domingo tendrá especial atención en los controles previos y posteriores al encuentro.

La cuota de abril seguirá vigente en Colón

En cuanto al ingreso de socios, desde Colón informaron que más allá de disputarse el encuentro el 10 de mayo, los hinchas podrán acceder al estadio teniendo paga la cuota de abril.

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Una medida que busca facilitar la concurrencia en un partido importante para el equipo de Ezequiel Medrán, que intentará mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.