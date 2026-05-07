Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Colón volverá a jugar este domingo desde las 18 en Santa Fe y habrá novedades importantes para los hinchas en materia de seguridad, ingreso y control dentro del estadio.

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 13:58hs
Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Colón se prepara para recibir este domingo a All Boys, desde las 18 en el estadio Brigadier López, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido que marcará además el regreso a la normalidad en uno de los puntos más sensibles para los hinchas: las restricciones en la popular.

LEER MÁS: Colón, con todos a disposición: ¿qué equipo parará Medrán ante All Boys?

Luego de la sanción aplicada por Seguridad de la Provincia tras los incidentes ocurridos frente a Godoy Cruz, quedó levantada la prohibición vinculada al ingreso de banderas y elementos de percusión.

Se levantó la sanción en la tribuna de Colón

Para este encuentro ya no regirá la restricción que había sido impuesta luego de la aparición de banderas y la utilización de pirotecnia en la tribuna sur.

De esta manera, los hinchas podrán volver a ingresar con banderas e instrumentos, aunque desde el operativo de seguridad dejaron en claro que habrá controles exhaustivos en todos los accesos.

La lupa estará especialmente puesta sobre las leyendas de las banderas, teniendo en cuenta que en partidos anteriores aparecieron mensajes dirigidos hacia el presidente José Alonso y también hacia Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos.

El mensaje de Peverengo tras los incidentes

Tras lo sucedido ante Godoy Cruz, Peverengo fue contundente al referirse a los hechos y aseguró que no se trató de episodios aislados.

tribuna colón hinchas

“Entendemos que es un mensaje entre grupos, una demostración de poder entre ellos mismos”, sostuvo el funcionario provincial, apuntando directamente a una interna entre facciones de la barrabrava.

Además, confirmó que las personas identificadas recibirán derecho de admisión por un período mínimo de dos años.

“Estas personas no van a poder ingresar a ningún estadio del país mientras esté vigente la medida”, advirtió.

La advertencia por nuevos incidentes

Otro de los puntos que marcó Peverengo tuvo relación con las demoras que se generaron tras el partido frente a Godoy Cruz, cuando se retrasó la desconcentración de la tribuna sur buscando a los responsables de encender pirotecnia.

“Había entre 4.000 y 5.000 personas en esa tribuna y por 20 o 30 se retrasó la salida. Esto va a volver a pasar cada vez que haya incidentes”, señaló.

Por ese motivo, el operativo del domingo tendrá especial atención en los controles previos y posteriores al encuentro.

La cuota de abril seguirá vigente en Colón

En cuanto al ingreso de socios, desde Colón informaron que más allá de disputarse el encuentro el 10 de mayo, los hinchas podrán acceder al estadio teniendo paga la cuota de abril.

LEER MÁS: Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Una medida que busca facilitar la concurrencia en un partido importante para el equipo de Ezequiel Medrán, que intentará mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Colón All Boys Brigadier López
Noticias relacionadas
Colón reparte los goles de manera equilibrada.

El reparto de los goles de Colón y la incidencia dentro y fuera del área

que falta para que nacho lago firme su nuevo contrato con colon

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Colón debe abandonar el esquema de jugar con tres volantes centrales.

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

el plan que tiene medran para hacer a un colon mucho mas ofensivo

El plan que tiene Medrán para hacer a un Colón mucho más ofensivo

Lo último

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

Último Momento
A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

Instagram eliminó millones de cuentas falsas e inactivas y muchos famosos perdieron seguidores

Instagram eliminó millones de cuentas falsas e inactivas y muchos famosos perdieron seguidores

Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Ovación
Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Santa Fe tendrá varios representantes en el Nacional U20 de atletismo

Santa Fe tendrá varios representantes en el Nacional U20 de atletismo

Luciano Gómez bajó la tensión tras los dichos de Spahn: No me interesa lo que digan los demás

Luciano Gómez bajó la tensión tras los dichos de Spahn: "No me interesa lo que digan los demás"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe