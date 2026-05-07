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A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Hoy, 7 de mayo, es el aniversario del anuncio de Alpine sobre Franco Colapinto que abrió las especulaciones a una posible titularidad para el futuro

7 de mayo 2026 · 14:18hs
A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

En medio de la alegría por los resultados alcanzados, se tomaron el momento para recordar el aniversario de un anuncio muy significativo para los hinchas argentinos: "Feliz primer año, en 2025, anunciamos que Franco se uniría a nosotros como piloto a tiempo completo".

El 7 de mayo no es un día más ni para Franco Colapinto ni para quienes siguen los pasos del argentino en la Fórmula 1, ya que en 2025 Alpine dio a conocer que sería compañero de Pierre Gasly, al menos durante cinco competencias. Esto generó grandes expectativas sobre su futuro, pero también un clima de evaluación permanente.

Franco Colapinto está teniendo una temporada de ensueño donde su desempeño y el desarrollo del monoplaza le permite intentar pelear más adelante, teniendo en cuenta que durante la temporada 2025 miraba la Fórmula 1 desde atrás.

Ante la especial fecha, la escudería francesa emitió un escueto aunque significativo mensaje para el piloto de 22 años que cada vez pisa y rugue más fuerte en los circuitos de la Máxima.

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Hace un año la escudería francesa reposaba su confianza en el argentino y anunciaba que iba a formar pareja en los paddock con Pierre Gasly desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. La decisión se tomó luego de analizar la situación de Jack Doohan, piloto australiano que no satisfizo las aspiraciones de Alpine.

Fue así que hace un año publicaron en sus redes oficiales una imagen de Colapinto envuelto en la bandera de la Argentina junto al mensaje "¡Vamos, Franco! Franco Colapinto dará el salto a piloto para las próximas cinco carreras".

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La temporada 2025 no fue la mejor para Alpine, quienes en plena competencia tomaron una decisión tajante: terminar el año de la mejor manera posible, pero sin invertir ni desarrollar el A525 para concentrar energías y recursos en el monoplaza que actualmente está compitiendo en la F1.

El saludo de Alpine para Franco Colapinto en el primer aniversario

Una elección que tuvo buenos resultados ya que la escudería francesa hace hincapié en que los puntos conseguidos durante esta parte del año ya son mejores que los del año pasado: "En alza. Tras cuatro rondas, ya hemos superado nuestra puntuación total de todo 2025", publicaron.

Colapinto Fórmula 1 Alpine
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