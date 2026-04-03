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Escándalo sin fin: apareció un video del padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas

En la filmación también se escucha que Mariano Páez, padre de la abogada argentina detenida en Brasil, dice que odia al Estado y que es "usurero y narco"

3 de abril 2026 · 19:11hs
Se conoció un video de Mariano Páez

Se conoció un video de Mariano Páez, el padre de la abogada argentina Agostina Páez, haciendo gestos racistas en bar de Santiago del Estero.

El escándalo que se originó tras conocerse la detención de la abogada argentina Agostina Páez en Brasil pareciera no tener fin. Ahora salió a la luz un video en el que se lo ve a su padre, Mariano Páez, realizando los mismos gestos racistas por los que su hija estuvo retenida en el vecino país y por los que casi va a prisión.

La grabación es anónima y se tomó en un bar de Santiago del Estero, de donde son oriundos los Páez. En un principio, fue replicado por los medios santiagueños. Pero con el correr de las horas, el video tomó trascendencia nacional.

Los hechos cobraron relevancia debido a que Agostina Páez volvió al país 48 horas antes de que se conozca el video tras estar más de dos meses en Brasil retenida, luego de ser imputada por injuria racial luego de protagonizar un altercado con empleados de un bar en Río de Janeiro. De hecho, pudo haber sido condenada a hasta 15 años de prisión en Brasil.

Gestos racistas

La filmación en la que se ve al padre de la abogada argentina haciendo gestos racistas consta de dos partes. En el primer tramo, se lo ve haciendo mímica para imitar a un mono.

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Luego, en el video se escucha una conversación que tiene con una mujer, que le pregunta si el Estado pagó la fianza para que Agostina Páez pueda retornar a Argentina.

"Me da asco (el Estado), yo odio la política", comienza a decir Mariano Páez, para agregar: "Soy empresario, millonario y usurero. Y narco privado".

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La polémica no tardó en volver a activarse, a poco del regreso de la abogada al país.

La reacción de la abogada

Tras la revelación del video, Agostina Páez salió a desligarse de las actitudes de su padre. "No se termina más esta pesadilla", aseveró.

En un posteo realizado en su cuenta de Instagram, la abogada santiagueña dijo:"No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo".

Luego, resaltó que su padre la acompañó durante los más de dos meses que duró su retención en Río de Janeiro, pero afirmó: "No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente".

"Yo me hago cargo de lo mío, reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero sólo puedo responder por mis propias acciones. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste", agregó.

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La respuesta del padre de la abogada

Luego de que el video cobrara trascendencia nacional, Mariano Páez salió a hablar y dijo que “está trucado” y que le habían anticipado que lo iban a entregar a la prensa a menos que él pagara 5 millones de pesos para evitar su difusión

“No puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que «no, hacé lo que quieras». Tengo los mensajes. No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”, explicó, para reconocer que estuvo en el bar donde se lo filmó.

El proceso judicial de Agostina Páez

El regreso al país de la abogada santiagueña se concretó luego de que la Justicia brasileña autorizara su salida tras el pago de una fianza de 18.500 dólares y la quita de una tobillera electrónica que le habían colocado. Durante el juicio, la fiscalía redujo la acusación inicial de tres hechos de injuria racial a uno solo, aunque en perjuicio de tres personas.

Como parte de la resolución, Páez deberá cumplir tareas comunitarias en Argentina y abonar una reparación económica a las víctimas, cuyo monto trascendido ronda los 150 mil dólares.

La defensa, encabezada por los abogados Sebastián Robles y Carla Junqueira, había presentado un hábeas corpus que finalmente fue aceptado, lo que permitió destrabar su salida del país vecino.

video Agostina Páez racistas Brasil
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