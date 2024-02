Sábado con continuidad de planificación y de hacer cosas en sus casas. Modificaciones, reparaciones, limpieza profunda. Casa ordenada, mente ordenada. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Día beneficioso en sus ánimos, con ganas de hacer actividad física, de modificar las cosas que no les hacen bien. Conciencia saludable. El amor con armonía. Momento de color: rosa suave.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Conciencia sobre asuntos que podrían manejarse de manera más simple y fructuosa. Los pensamientos negativos nunca son útiles. Limpien, aireen sus mentes. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Con mayores probabilidades de conocer a alguien que les cambie la vida. Aquellos que estén sin pareja, día óptimo para ello. Los que están en pareja, amor. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto)

Se cuidan de vínculos que no les hacen bien. A veces es mejor dar un paso al costado que seguir por no herir con alguien. Herir es mentir y no decir la verdad. Desahogo. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Hay planes para este sábado con entusiasmo por reunirse con familiares o amigos. Resaltan en su interior la importancia de los afectos. Regocijo. Momento de color: anaranjado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Condicionan sus expectativas en el plano afectivo. Revalorizan sus virtudes y buscan que se las respete. Crecimiento interno que ayudará a las parejas. Momento de color: lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpiones con mucha energía y sus dotes intuitivos resaltados, les acerca una jornada bastante asombrosa que les podría dar posibilidades múltiples. Momento de color: Calipso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay indicios de continuidad en las parejas que se están formando. Las ya consolidadas con mayor diálogo y amor creciente. Compromiso. Momento de color: rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Sábado con propuestas internas que hacen de sus expectativas algo muy reconstituyente. Recapacitan y reconocen que todo se puede lograr. Momento de color: azul eléctrico.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Sacan de sus mentes esas trabas que les hacen pensar a veces que hay cosas que no tienen solución. Soltar las situaciones y dejarlas pasar, es la solución. Momento de color: verde claro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sábado con propuestas de salidas o encuentros que les harán una jornada divertida. Estar alegres y distendidos es parte de la responsabilidad. Salud. Momento de color: dorado.