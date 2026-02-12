Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 12 de febrero

No permitas que la impaciencia arruine un posible acuerdo de negocios hoy. En el amor, es un buen momento para dejar de lado la frialdad y expresar lo que sientes realmente para que la relación fluya.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Es un día clave para el crecimiento. Las predicciones indican que es un momento ideal para reuniones laborales, cerrar acuerdos importantes y resolver conflictos del pasado. Tu economía podría ver entradas de dinero de fuentes diversas.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Recibirás reconocimientos por tu esfuerzo previo. Es un día de excelente comunicación gracias a Mercurio, ideal para impulsar proyectos independientes. Eso sí, evita los chismes y las distracciones en tu entorno.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Te sientes con mucha fuerza y valentía para dar pasos que venías postergando. En el hogar, podrías recibir noticias lindas que te llenen el corazón. Confía en tu sexto sentido al conocer gente nueva.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Podrías recibir una propuesta creativa o romántica que renueve tu motivación. Es un día para dejar que tu éxito hable por sí solo y mantener la humildad. Los cambios en el hogar serán positivos.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Se activan temas familiares que requieren decisiones emocionales profundas. En lo profesional, surge una oportunidad o proyecto interesante hoy. El orden y la organización serán tus mejores aliados para evitar el estrés.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Recibirás noticias alentadoras que cambiarán tu forma de comunicarte. Es un buen momento para destrabar trámites pendientes. En el amor, busca equilibrar tu necesidad de libertad con la responsabilidad hacia los demás.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Se abre una oportunidad económica o laboral inesperada. Sin embargo, cuida tu salud, especialmente la garganta. Evita acumular energía emocional negativa; es mejor hablar a tiempo que estallar por pequeñeces.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Con la Luna en tu signo, tu carisma está en aumento. Es un buen momento para una cita inesperada. En el trabajo, podrías sentir cierta decepción por la falta de movimiento, pero ten paciencia, los frutos llegarán.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Te reconectarás con deseos internos que tenías postergados. Es un día favorable para los proyectos grupales y para identificar quiénes son tus aliados reales. No descuides el descanso por el exceso de trabajo.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Es tu momento de brillar profesionalmente, aunque esto traiga cierta presión por la exposición pública. Ten cuidado con los gastos impulsivos. En el amor, valorarás la complicidad intelectual por sobre todas las cosas.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Recibirás un reconocimiento o una sorpresa positiva en tu carrera. Tu intuición está muy afilada; úsala para ver las situaciones desde otra perspectiva. Es un día excelente para la meditación y la introspección.