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Ofrecen $5 millones para quienes aporten datos de Micaela Gladys Albornoz

Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, es para recabar información de la mujer de 32 años que está desaparecida desde el 24 de junio pasado en Rosario

27 de julio 2026 · 08:26hs
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Nueva pista por Micaela Albornoz: una cámara la ubicó sobre la ruta 34

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Nueva pista por Micaela Albornoz: una cámara la ubicó sobre la ruta 34, cerca de Cañada Rosquín

El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer que se ofrece una recompensa de $5.000.000 a las personas que brinden datos útiles que permitan determinar el paradero de Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años que está desaparecida desde el 24 de junio en la ciudad de Rosario.

"Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), destinadas a aquellas personas que, sin haber intervenido ilícitamente en el hecho, brinden datos útiles que permitan determinar el paradero de Micaela Gladys Albornoz, nacida el 9 de agosto de 1994, quien reside en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe", se informó en la Resolución 718/2026.

En la resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se indicó además: "Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea gratuita 134".

"El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante", se añadió en el escrito.

Además, en la resolución se señaló que el pasado 21 de julio, la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, turno Seis, de la ciudad de Córdoba solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que "se ofrezca recompensa pública a los fines de lograr obtener información respecto del paradero de Albornoz".

"Dicha Fiscalía expuso en su rogatoria que la señora Albornoz sería una persona en condición de vulnerabilidad, con patologías psiquiátricas, que se habría ausentado de su lugar de residencia en la ciudad de Rosario el 24 de junio de 2026 y que actualmente se encontraría en la ciudad de Córdoba, conforme fuera informado por personal de la Policía de Rosario", se informó en la resolución.

Asimismo, se añadió: "Según lo expuesto por la Fiscalía actuante, la señora Albornoz es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones, cabello negro hasta los hombros, posee un piercing en el ombligo, camina de forma encorvada, mirando al suelo y rápidamente, y habla sola".

Rosario recompensa paradero Ministerio de Seguridad
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