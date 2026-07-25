Dos detenidos por intento de robo en la casa de Daniel Scioli

La custodia del funcionario impidió que lograran su objetivo en Villa La Ñata. Otros dos delincuentes permanecen prófugos.

Dos sujetos fueron detenidos en las últimas horas por su presunta responsabilidad en un intento de robo en la casa del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli , ubicada en el partido de Tigre , al norte del conurbano bonaerense.

Uno de los arrestados es Braian Orona , ex policía y ex jefe de seguridad del actual funcionario, cuando este se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires . Según los investigadores, el hombre conocía los movimientos en la vivienda y también las claves de acceso , lo que habría facilitado el ingreso de sus cómplices, según informó la agencia Noticias Argentinas .

También fue detenido el delincuente que esperaba dentro de un automóvil durante el intento de robo, mientras que los otros dos sospechosos ya fueron identificados, aunque continúan prófugos y son intensamente buscados por la Policía.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último miércoles, cuando tres delincuentes, cubiertos con máscaras de payaso, ingresaron al predio de Villa La Ñata, donde reside Daniel Scioli. Sin embargo, fueron interceptados por la custodia, cuyos integrantes les dieron la voz de alto. Los sospechosos hicieron caso omiso y escaparon sin lograr ingresar a la vivienda.

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos para avanzar en la causa.