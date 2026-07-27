Se concretó el quinto capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Universitario venció a CRAI en la autopista y se mantiene como líder en la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby. También festejaron Santa Fe RC y La Salle Jobson

Universitario venció a CRAI y es líder absoluto de la Copa Santa Fe de rugby.

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que tuvo como ganadores a Universitario de Santa Fe sobre CRAI, y la victoria de La Salle Jobson sobre Querandí en Cabaña Leiva . También se registraron las victorias de Santa Fe Rugby y Brown de San Vicente. La punta del certamen quedó en soledad en manos de los Cuervos.

Es importante señalar que como viene sucediendo desde principios de año, y en coincidencia con las ventanas dispuestas en el Torneo Regional del Litoral por la disputa del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, se desarrolló una nueva jornada de la competencia provincial que cuenta con la realización de la Unión Santafesina con el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

Universitario es puntero de la Copa Santa Fe

En un partido duro e intenso, Universitario de Santa Fe derrotó en condición de visitante a CRAI en la autopista por un ajustado 29 a 26 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Esta victoria le permite a los Cuervos conservar la primera posición del certamen. El conjunto de barrio Las Delicias se fue al descanso ganando por 26 a 14, mientras que en el complemento, llegaron a estar igualados en 26, pero un penal del full back de Universitario a poco del final, Ignacio Haas, le permitió a los dirigidos por Mauro Aranda quedarse con un importante triunfo y en condición de visitante ante un rival complicado.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club consiguió derrotar a CRAR de Rafaela por 43 a 27 bajo el arbitraje del santafesino Javier Villalba, mientras que en el departamento Castellanos, Brown de San Vicente superó a Cha Roga Club por 43 a 17 bajo el arbitraje de Leonardo Del Río. Además, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson venció a Querandí RC por 45 a 27 con el control de Exequiel Adrover.

Los Cuervos superaron a los Gitanos por un ajustado 29 a 26 en la autopista.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario 24; CRAI, Alma Juniors de Esperanza y CRAR de Rafaela 16; La Salle Jobson 14; Brown de San Vicente 11, Santa Fe Rugby 8, Cha Roga 1, Querandí RC 0. En la próxima fecha a disputarse el próximo sábado 1° de agosto se medirán Querandí RC con Brown de San Vicente, Santa Fe Rugby con La Salle Jobson, CRAI con CRAR de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza con Universitario. Libre quedará en la oportunidad Cha Roga Club.

En la divisional reserva, en la autopista, Universitario le ganó a CRAI por 26 a 14 bajo el referato de Alfredo Fun, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó a CRAR de Rafaela por 42 a 22 con el control de Carlos Recce. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson fue impiadoso de Querandí RC por 101 a 5 con el arbitraje de Cristian Kuverling, y en el oeste santafesino, Cha Roga venció a Brown de San Vicente por 39 a 19 con el referato de Diego Costa.

Las posiciones están así: CRAR de Rafaela 20, Universitario de Santa Fe 20, CRAI 15, Santa Fe Rugby 14, La Salle Jobson 12, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga 10, Brown de San Vicente y Querandí RC 0. En la próxima fecha se cruzaran Alma Juniors con Universitario, CRAI con CRAR de Rafaela, Santa Fe Rugby con La Salle Jobson y Querandí RC con Brown de San Vicente.

Síntesis

CRAI 26- Universitario 29

CRAI: Santiago Nieto, Gonzalo Liendo y Juan Nicolás Miguel; Julio Tejerina y Maximiliano Tinembart; Ignacio Perona, Emanuel Piermarini y Gerónimo Ferreyra; Juan Bautista Baialardo y Antonio Fendrich; Santiago Miloco, Ramiro Del Sastre, Augusto Funes, Santino Zampedri y Francisco Alberto. Luego ingresaron: Santino Prazenica, Fernando Miguel, Juan Martín Mufarrege, José Ignacio Gálvez, Juan Cruz Pujato, Ignacio Rossi y Facundo Beltramino.

Universitario de Santa Fe: Jorge Onorato, Gonzlo Meza y Yonathan Benítez; Gabriel Sala y Tomás Galiano; Víctor Redondo, Mateo Schmidt y Agustín Delenvert; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Julián Fleitas, Iván Dal, Ignacio Mazzaro, Ignacio Haas. Entrenador. Mauro Aranda. Luego ingresaron: Juan Manuel Royo, Matías González, Álvaro Oteo, Tomás Albini, Federico Bruzzone, Gustavo Benítez y Mateo Vallejos.

El tercera línea José Ignacio Gálvez fue el autor del último ensayo de CRAI ante Universitario.

Primer tiempo: 5´ try Julio Tejerina convertido por Juan Baialardo, 7´ try y conversión de Ignacio Haas, 13´ try Gonzalo Meza convertido por Haas, 20´try Gonzalo Liendo convertido por Baialardo, 27´ try Jorge Onorato convertido por Haas, 32´ try Gabriel Sala.

Segundo tiempo: 9´ Gonzalo Liendo convertido por Baialardo, 20´ try José Gálvez, 32´ penal Ignacio Haas.

Amarillas: Santiago Nieto y Juan Nicolás Miguel (CRAI); Tomás Galiano y Mateo Carughi (U).

Referee: Fernando De Feo (USR)

Cancha: CRAI