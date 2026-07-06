"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

El unipersonal basado en «Seis personajes en busca de autor» se realizará el 2 de agosto, a las 18hs. La adaptación del director Mario Martínez propone una versión para un solo intérprete de la obra del gran dramaturgo italiano.

Mario Martínez regresará a Santa Fe con «Una de Pirandello» , una adaptación del clásico «Seis personajes en busca de autor» , de Luigi Pirandello , que se presentará el sábado 2 de agosto, a las 18, en la Sala Marechal . La propuesta, realizada con asesoramiento dramatúrgico de Edgardo Dib , está concebida para ser interpretada por un solo actor.

El espectáculo ya tuvo funciones en la ciudad de Paraná y en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos. Con esta presentación, Martínez volverá a actuar en la capital santafesina, donde anteriormente llevó a escena títulos como La casa de Bernarda Alba , Doña Rosita la soltera , Madre Coraje y M’hijo el dotor .

La adaptación retoma la historia de seis personajes atravesados por conflictos familiares, pérdidas y desencuentros que buscan a un autor que les otorgue identidad y sentido. Según explicó Martínez, la propuesta invita al público a reflexionar sobre temas como la culpa, la incomprensión, la muerte y la condición humana a partir del texto de Pirandello.

En una crítica publicada tras las funciones realizadas en Paraná durante 2025, el periodista Carlos Marín destacó la decisión del actor y director de asumir en escena la interpretación de una docena de personajes, además de resaltar el trabajo escenográfico desarrollado para la puesta. Asimismo, señaló que la obra plantea interrogantes sobre la existencia humana y el sentido del teatro a través del universo creado por Pirandello