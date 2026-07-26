Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, no buscó excusas luego de la caída frente a Chaco For Ever, reconoció el bajo nivel y admitió que este es el "momento más duro"

La derrota frente a Chaco For Ever dejó mucho más que tres puntos perdidos para Colón . El invicto como local quedó atrás, sumó su segunda caída consecutiva y el descontento de los hinchas se hizo sentir con fuerza. En ese escenario, Ezequiel Medrán eligió no esconderse y enfrentó los micrófonos con autocrítica.

El entrenador dejó en claro desde el inicio que no buscó responsables fuera del cuerpo técnico. "S ería irresponsable no hacernos cargo de esta situación . Yo, como entrenador, asumo la responsabilidad".

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Aunque el dominio de la pelota estuvo del lado rojinegro durante buena parte del encuentro, Medrán entendió que eso nunca se tradujo en superioridad. "Tuvimos la tenencia, intentamos circular de un lado para el otro, tratar de profundizar, pero carecimos de claridad. Después, en algún momento, abusamos del pelotazo y no tuvimos los recursos".

Para el DT, el segundo tiempo mostró una reacción desde la actitud, aunque no alcanzó para cambiar la historia. "Fuimos más con voluntad que con intención. Se crearon situaciones como para poder empatar, pero obviamente no alcanza. No pudimos sentirnos cómodos en el partido".

Un golpe que preocupa en Colón

Más allá del resultado, el técnico reconoció que la imagen futbolística fue lo que más lo inquietó. "Nos preocupa de la manera que hemos rendido. Trabajaremos de inmediato, porque esto sigue y tenemos la fortaleza y la valentía para seguir intentándolo".

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Incluso calificó este presente como el más complejo desde que conduce al equipo. "Tuvimos derrotas, pero siento que este es el momento más duro. Perder en casa, con nuestra gente, afecta de una manera importante".

En ese análisis, explicó que el aspecto emocional viene marcando el comportamiento del equipo. "Cuando el equipo se encuentra en plenitud, compite de una manera bárbara. Cuando no nos sentimos tan cómodos empezamos a mostrar falencias y los rivales aprovechan esos errores".

Medrán admitió que es el "momento más duro" de Colón en el torneo. José Busiemi

"El objetivo sigue intacto"

Pese al mal momento y a los cuestionamientos que comenzaron a aparecer desde las tribunas, el entrenador aseguró que la ilusión del ascenso permanece intacta. "Entiendo al hincha porque tiene la misma ilusión que tenemos nosotros. Ese objetivo está intacto. No vamos a dejar de luchar por esa ilusión".

Agregó cuál será el camino para salir de este momento: "Hay que ajustar muchas cosas, dejar pasar las horas, estar tranquilos y mañana empezar de nuevo".

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Consultado por los cambios realizados durante el encuentro, Medrán explicó que todas las decisiones estuvieron vinculadas al rendimiento. "Probamos con (Gabriel) Risso Patrón, después sentí que tenía que ajustar y le di la posibilidad a Castet. Renové las bandas con Nacho Lago. Fuimos buscando mejores posibilidades".

Sin embargo, volvió a insistir con su autocrítica: "Individualmente y colectivamente fue un partido muy flojo. Me hago totalmente responsable por la manera en que compitió el equipo".

También confirmó que Ignacio Lago todavía arrastra consecuencias de la cirugía en una de sus manos. "Es un jugador determinante. Viene condicionado porque no pudo trabajar con normalidad estas últimas semanas. Esperamos que desde el lunes pueda tener una semana normal".

En tanto, sobre Pier Barrios, llevó tranquilidad: "Esta semana ya trabajó a la par del plantel. Lo podemos considerar de mejor manera para la próxima fecha".

El mensaje para los hinchas de Colón

En el tramo final de la conferencia, Medrán respondió a las versiones que hablaban de posibles problemas internos y fue tajante al defender la convivencia dentro del grupo. "Hay un diálogo y una fluidez extraordinaria con el plantel. En casi nueve años como entrenador, pocas veces me tocó un grupo así: comprometido, disciplinado y solidario".

También destacó la relación con la dirigencia: "Con Diego Colotto hay un diálogo extraordinario, leal, noble y sincero. Identificamos las cosas que hay que corregir y todos asumimos nuestra responsabilidad".

Finalmente, el DT volvió a poner el foco en el compromiso colectivo para intentar revertir el presente. "No se nos están dando las cosas como queremos, lo asumimos y vamos a trabajar para hacerlo de mejor manera. Tengo la convicción de que lo vamos a seguir intentando".