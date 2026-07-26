Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, no buscó excusas luego de la caída frente a Chaco For Ever, reconoció el bajo nivel y admitió que este es el "momento más duro"

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 18:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota frente a Chaco For Ever dejó mucho más que tres puntos perdidos para Colón. El invicto como local quedó atrás, sumó su segunda caída consecutiva y el descontento de los hinchas se hizo sentir con fuerza. En ese escenario, Ezequiel Medrán eligió no esconderse y enfrentó los micrófonos con autocrítica.

El entrenador dejó en claro desde el inicio que no buscó responsables fuera del cuerpo técnico. "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación. Yo, como entrenador, asumo la responsabilidad".

• LEER MÁS: Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Aunque el dominio de la pelota estuvo del lado rojinegro durante buena parte del encuentro, Medrán entendió que eso nunca se tradujo en superioridad. "Tuvimos la tenencia, intentamos circular de un lado para el otro, tratar de profundizar, pero carecimos de claridad. Después, en algún momento, abusamos del pelotazo y no tuvimos los recursos".

Para el DT, el segundo tiempo mostró una reacción desde la actitud, aunque no alcanzó para cambiar la historia. "Fuimos más con voluntad que con intención. Se crearon situaciones como para poder empatar, pero obviamente no alcanza. No pudimos sentirnos cómodos en el partido".

Un golpe que preocupa en Colón

Más allá del resultado, el técnico reconoció que la imagen futbolística fue lo que más lo inquietó. "Nos preocupa de la manera que hemos rendido. Trabajaremos de inmediato, porque esto sigue y tenemos la fortaleza y la valentía para seguir intentándolo".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Incluso calificó este presente como el más complejo desde que conduce al equipo. "Tuvimos derrotas, pero siento que este es el momento más duro. Perder en casa, con nuestra gente, afecta de una manera importante".

En ese análisis, explicó que el aspecto emocional viene marcando el comportamiento del equipo. "Cuando el equipo se encuentra en plenitud, compite de una manera bárbara. Cuando no nos sentimos tan cómodos empezamos a mostrar falencias y los rivales aprovechan esos errores".

Medrán admitió que es el

Medrán admitió que es el "momento más duro" de Colón en el torneo.

"El objetivo sigue intacto"

Pese al mal momento y a los cuestionamientos que comenzaron a aparecer desde las tribunas, el entrenador aseguró que la ilusión del ascenso permanece intacta. "Entiendo al hincha porque tiene la misma ilusión que tenemos nosotros. Ese objetivo está intacto. No vamos a dejar de luchar por esa ilusión".

Agregó cuál será el camino para salir de este momento: "Hay que ajustar muchas cosas, dejar pasar las horas, estar tranquilos y mañana empezar de nuevo".

• LEER MÁS: La gente de Colón volvió a mostrar su pasión y color para el duelo ante Chaco For Ever

Consultado por los cambios realizados durante el encuentro, Medrán explicó que todas las decisiones estuvieron vinculadas al rendimiento. "Probamos con (Gabriel) Risso Patrón, después sentí que tenía que ajustar y le di la posibilidad a Castet. Renové las bandas con Nacho Lago. Fuimos buscando mejores posibilidades".

Sin embargo, volvió a insistir con su autocrítica: "Individualmente y colectivamente fue un partido muy flojo. Me hago totalmente responsable por la manera en que compitió el equipo".

También confirmó que Ignacio Lago todavía arrastra consecuencias de la cirugía en una de sus manos. "Es un jugador determinante. Viene condicionado porque no pudo trabajar con normalidad estas últimas semanas. Esperamos que desde el lunes pueda tener una semana normal".

En tanto, sobre Pier Barrios, llevó tranquilidad: "Esta semana ya trabajó a la par del plantel. Lo podemos considerar de mejor manera para la próxima fecha".

El mensaje para los hinchas de Colón

En el tramo final de la conferencia, Medrán respondió a las versiones que hablaban de posibles problemas internos y fue tajante al defender la convivencia dentro del grupo. "Hay un diálogo y una fluidez extraordinaria con el plantel. En casi nueve años como entrenador, pocas veces me tocó un grupo así: comprometido, disciplinado y solidario".

También destacó la relación con la dirigencia: "Con Diego Colotto hay un diálogo extraordinario, leal, noble y sincero. Identificamos las cosas que hay que corregir y todos asumimos nuestra responsabilidad".

Finalmente, el DT volvió a poner el foco en el compromiso colectivo para intentar revertir el presente. "No se nos están dando las cosas como queremos, lo asumimos y vamos a trabajar para hacerlo de mejor manera. Tengo la convicción de que lo vamos a seguir intentando".

Colón Ezequiel Medrán Chaco For Ever
Noticias relacionadas
colon no reacciona, perdio de nuevo contra el ultimo y volvio a irse silbado

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

la gente de colon volvio a mostrar su pasion y color para el duelo ante chaco for ever

La gente de Colón volvió a mostrar su pasión y color para el duelo ante Chaco For Ever

colon fue una sombra, perdio el invicto de local contra el ultimo y se fue otra vez reprobado

Colón fue una sombra, perdió el invicto de local contra el último y se fue otra vez reprobado

con ignacio lago, colon confirmo los convocados para jugar ante chaco for ever

Con Ignacio Lago, Colón confirmó los convocados para jugar ante Chaco For Ever

Lo último

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Último Momento
El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Ovación
El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: No tenía nada de grip

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición