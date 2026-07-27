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El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

El reconocido humorista Miguel Martín regresa a Santa Fe con un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. La cita será el sábado 1 de agosto a las 21 y a las 23 en la sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540

27 de julio 2026 · 08:40hs
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El oficial Gordillo llega a Santa Fe

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El oficial Gordillo llega a Santa Fe

El reconocido humorista Miguel Martín, creador del exitoso personaje El Oficial Gordillo, regresa a Santa Fe para presentar "Gordillo 20 años + 1", un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios.

La cita será el sábado 1 de agosto a las 21 y a las 23 en la sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que combina humor, anécdotas, recuerdos y toda la picardía que convirtió a Gordillo en uno de los comediantes más queridos del país.

En este show, Miguel Martín recorre los momentos más destacados de su carrera con un formato renovado que invita a reír, emocionarse y compartir una noche inolvidable. Con situaciones cotidianas, personajes entrañables y su inconfundible estilo, "Gordillo 20 años + 1" promete entretenimiento para toda la familia.

Y como si fuera poco, el humor de Zaul Showman también forma parte del espectáculo con risas 100% aseguradas.

¡Un show sin desperdicios!

Datos del espectáculo

  • Artista: El Oficial Gordillo (Miguel Martín)

  • Espectáculo: Gordillo 20 años + 1

  • Fecha: Sábado 1 de agosto

  • Hora: 21:00 hs

  • Hora: 23: 00 hs

  • Lugar: Sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540 (Santa Fe)

  • Entradas: A la venta en puntos de venta y a través de Ticketway: https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2705

Santa Fe Sala Garay
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