El reconocido humorista Miguel Martín, creador del exitoso personaje El Oficial Gordillo, regresa a Santa Fe para presentar "Gordillo 20 años + 1", un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios.
El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"
El reconocido humorista Miguel Martín regresa a Santa Fe con un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. La cita será el sábado 1 de agosto a las 21 y a las 23 en la sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540
La cita será el sábado 1 de agosto a las 21 y a las 23 en la sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que combina humor, anécdotas, recuerdos y toda la picardía que convirtió a Gordillo en uno de los comediantes más queridos del país.
En este show, Miguel Martín recorre los momentos más destacados de su carrera con un formato renovado que invita a reír, emocionarse y compartir una noche inolvidable. Con situaciones cotidianas, personajes entrañables y su inconfundible estilo, "Gordillo 20 años + 1" promete entretenimiento para toda la familia.
Y como si fuera poco, el humor de Zaul Showman también forma parte del espectáculo con risas 100% aseguradas.
¡Un show sin desperdicios!
Datos del espectáculo
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Artista: El Oficial Gordillo (Miguel Martín)
Espectáculo: Gordillo 20 años + 1
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Fecha: Sábado 1 de agosto
Hora: 21:00 hs
Hora: 23: 00 hs
Lugar: Sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540 (Santa Fe)
Entradas: A la venta en puntos de venta y a través de Ticketway: https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2705