Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

Luego de una reunión que mantuvieron los dirigentes con Diego Colotto, se decidió que Ezequiel Medrán no sea más el entrenador de Colón

La derrota de Colón ante Chaco For Ever le puso fin al ciclo de Ezequiel Medrán como entrenador . Luego del partido, la dirigencia sabalera estuvo reunida y allí se tomó la decisión. En el cónclave, también estuvo el director deportivo Diego Colotto.

La misma fue definida de manera unánime por los dirigentes, entendiendo que lo mejor es un cambio en la conducción del plantel. Resta definir si Medrán dirige ante Acassuso, aunque pareciera ser complicado que eso suceda.

Medrán no sigue y Colón busca DT

De esta manera, habrá que ver si los directivos junto con Colotto logran cerrar la llegada de un nuevo entrenador para que pueda dirigir el sábado. En caso contrario, habrá que ver quien estará en el banco ante Acassuso.

Según lo informado por Radio Gol 96.7, el técnico apuntado para suceder a Medrán es Lucas Pusineri, a quien los dirigentes de Colón le ofrecerían el cargo. Pero el DT tendría que resolver algunas cuestiones familiares, que lo llevaron a renunciar en Central Córdoba.

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Pero está claro que no es el único. Porque también suenan otros entrenadores, entre ellos Gustavo Coleoni, Iván Delfino y Javier Sanguinetti.

Mientras que hay otros técnicos que fueron ofrecidos como el caso de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Y no se descarta que vayan por otro DT que no esté entre los mencionados.