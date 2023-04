Los convocados en Colón con dos ausencias importantes

Son 23 los jugadores de Colón que viajan a Buenos Aires para el partido ante Boca. No serán de la partida, Jorge Benítez y Rafael Delgado

Y es que durante la semana se informó sobre la recuperación de Jorge Benítez. El delantero paraguayo había sufrido un pequeño desgarro y por eso no jugó ante Atlético Tucumán. No obstante, evolució y respondió a las exigencias físicas, por lo cual era un hecho que estaría a disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, el Conejo no figura en la lista de viajeros.