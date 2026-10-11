Alma Juniors venció a Universitario y clasificó a las semifinales del Regional del Litoral

Por la fecha 3 de la copa de Oro del segundo nivel del Regional del Litoral, Alma Juniors venció de visitante a los Cuervos en las Delicias. Festejó CRAR

A dos fechas del final de la segunda fase de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral , Alma Juniors de Esperanza festejó por partida doble, ya que derrotó en condición de visitante a Universitario en barrio las Delicias, y por otro, se aseguró el pasaje a las semifinales de la competición.

Por su parte, CRAR de Rafaela doblegó a Caranchos, y Logaritmo hizo lo propio con Provincial. En el repechaje, La Salle Jobson festejó en su predio del norte de la ciudad, y la primera ubicación en el segundo estamento litoraleño.

Alma Juniors ganó en Santa Fe y clasificó a semifinales

En cumplimiento de la tercera fecha del Top 6 de la copa de Oro, de la Segunda División, Alma Juniors de Esperanza logró una gran victoria en la capital santafesina sobre Universitario para asegurar su clasificación a semifinales. Bajo el arbitraje de Fernando De Feo, los dirigidos por Ivo Trod y Carlos Gonella superaron a los Cuervos en barrio Las Delicias por 37 a 18.

Al cabo del primer tiempo la escuadra esperancina se imponía por 13 a 3, y en el complemento, merced a un gran desempeño de su pack y el despliegue ofensivo de su línea de backs, marcar en un par de oportunidades en el ingoal de los dirigidos por Mauro Aranda, lograron sumar puntos bonus ofensivo, y también conseguir uno de los boletos para acceder a las semifinales del ascenso litoraleño.

El conjunto dirigido por Carlos Gonella e Ivo Trod venció a los Cuervos y logró clasificar a semifinales. gentileza Melina Zapata @ph_melina_alicia

En la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela venció con autoridad a Los Caranchos de Rosario por 39 a 21 bajo el arbitraje del santafesino Exequiel Adrover. En Ibarlucea, Logartirmo también se alzó con un triunfo importante frente a Provincial por 35 a 19 con el referato del rosarino Bruno Masetti.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: CRAR de Rafaela 14, Alma Juniors de Esperanza 12, Universitario de Santa Fe 8, Caranchos de Rosario 5, Provincial y Logaritmo 1. En la próxima fecha a disputarse el 17 de octubre se medirán Provincial con CRAR de Rafaela, Caranchos con Universitario de Santa Fe en Fisherton, y Alma Juniors de Esperanza con Logaritmo en el polideportivo de la ruta 70.

En cuanto al tercer capítulo de la copa de Plata, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Cha Roga por 26 a 10 con el control de Nicolás Barraza. En el sector de islas, Gimnasia y Esgrima de Pergamino doblegó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 37 a 20 bajo el arbitraje del rosarino Pablo Solari.

Recordemos que anteriormente, ya hace dos semanas, en el departamento General López, Los Pampas de Rufino venció a Tilcara de Paraná por 27 a 17. Las posiciones se encuentran así: La Salle Jobson 14, Los Pampas 11, Gimnasia de Pergamino 8, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6, Tilcara y Cha Roga Club 5.

En la próxima fecha a concretarse el sábado 17 de octubre, en la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino será anfitrión de La Salle Jobson, Cha Roga Club lo hará con Los Pampas de Rufino en Santo Tomé y Tilcara con Regatas & Belgrano de San Nicolás en el quincho de la ruta 18 de la capital entrerriana.