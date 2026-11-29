El 29 de noviembre de 2020, el rosarino le dedicó un gol a Diego tras la victoria del Barcelona ante Osasuna y lució una histórica camiseta de Newell’s Old Boys.

Este domingo se cumplen seis años de uno de los momentos más emotivos que protagonizó Lionel Messi a lo largo de su carrera. Apenas cuatro días después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el rosarino le rindió un sentido homenaje durante la goleada del Barcelona frente a Osasuna, con un gesto que trascendió las fronteras y quedó grabado en la memoria colectiva.

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El día que Messi homenajeó a Maradona con la camiseta de Newell’s

El 29 de noviembre de 2020, en medio del dolor que atravesaba el fútbol mundial por la muerte de Maradona, Barcelona recibió a Osasuna por una nueva jornada del campeonato español.

En aquella oportunidad, el conjunto catalán se impuso por 4-0 y Messi fue el encargado de cerrar el marcador. Sin embargo, lo más significativo de aquella conquista llegó durante el festejo.

El rosarino se quitó la camiseta del Barcelona y dejó al descubierto una histórica casaca rojinegra de Newell’s, con el número 10 en la espalda, que había utilizado Diego durante su paso por la institución rosarina.

Acto seguido, Leo se besó las manos, levantó los brazos y dirigió su mirada hacia el cielo, en una dedicatoria que emocionó a millones de personas.

Una imagen que quedó para la eternidad

El homenaje reunió numerosos elementos simbólicos: la admiración de Messi por Maradona, la identificación de ambos con la camiseta argentina y el vínculo especial que los dos mantuvieron con Newell’s.

Sin necesidad de pronunciar una palabra, el rosarino expresó sus sentimientos hacia quien había sido uno de sus grandes referentes futbolísticos y también su entrenador en la Selección Argentina.

A seis años de aquella jornada, la celebración continúa siendo una de las postales más emblemáticas de la carrera de Messi. Un instante en el que el resultado deportivo quedó en segundo plano y el fútbol se convirtió en una expresión de admiración, respeto y gratitud hacia Diego Armando Maradona.