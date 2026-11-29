El piloto argentino lamentó la demora en boxes que condicionó su carrera en Lusail, destacó su rendimiento y se mostró expectante de cara al cierre del campeonato.

Franco Colapinto no ocultó su malestar después de finalizar decimotercero en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino cuestionó la deficiente intervención de los mecánicos de Alpine durante su primera detención en boxes, que le hizo perder terreno frente a sus adversarios y redujo considerablemente sus posibilidades de terminar la competencia dentro de la zona de puntos.

El malestar de Colapinto por el error de Alpine

El piloto argentino había conseguido establecer un ritmo competitivo durante la primera parte de la carrera, gracias a una estrategia que le permitió extender la utilización de los neumáticos duros.

Sin embargo, los inconvenientes para reemplazar la rueda delantera izquierda durante su primera visita a boxes provocaron una detención de 8,5 segundos.

“Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima”, manifestó Colapinto ante los medios.

Además, el argentino reconoció que las modificaciones en el equilibrio del monoplaza tampoco ofrecieron los resultados esperados durante los siguientes tramos de la competencia.

“En general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada”, explicó.

A pesar de las dificultades, el representante argentino consiguió recuperarse parcialmente y finalizar por delante de su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien ocupó el decimocuarto puesto.

Colapinto rescató su rendimiento y puso la mirada en Abu Dhabi

Más allá de la frustración por quedarse sin unidades, el argentino realizó un balance favorable de su desempeño personal en un trazado que históricamente le presentó dificultades.

“Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo”, reconoció.

En esa misma línea, el piloto de Alpine valoró la regularidad que exhibió durante las distintas actividades del fin de semana.

“Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor”, sostuvo.

Con el Gran Premio de Qatar en el pasado, Colapinto ya comenzó a enfocarse en la última cita del calendario de la Fórmula 1, donde buscará despedir la temporada 2026 con un resultado positivo.

“Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi”, sentenció.