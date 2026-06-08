En el Cándido Arrúa, Kimberley fue muy superior a Unión y Progreso A y está muy cerca de disputar su octava final seguida en el Promocional.
Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales
Kimberley dio otro paso hacia el tricampeonato, al aplastar a Unión y Progreso A. En tanto que Atlético Frank se hizo fuerte en la ida ante Regatas (SF), en las semis del Promocional.
Por Ovación
Por su parte, Atlético Franck, de gran campaña, se hizo fuerte ante su gente frente a Regatas Santa Fe.
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL
VIERNES 5 DE JUNIO (Ronda del 9° al 12° puesto)
Alumni 69 (Juan Siviero 19) - Central Rincón 59 (Marcos Piedrabuena 21)
DOMINGO 7 DE JUNIO
Semifinales
Kimberley 68 (Damián Cane 11) - Unión y Progreso A 34 (Maximiliano Morand 10)
Atlético Franck 62 (Nicolás Pérez 21) - Regatas (SF) 53 (Franco Bauza 23)
Ronda del 5° al 8° puesto
Alianza (ST) 86 (Juan Almada 23) - Atlético Arroyo Leyes 61 (Fabián Pieroni 17)
Ronda del 9° al 12° puesto
Santa Rosa 35 (Nicolás Grassi 10) - Unión y Progreso B 46 (Joaquín Vázquez 11
Fuente: ASB