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Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Kimberley dio otro paso hacia el tricampeonato, al aplastar a Unión y Progreso A. En tanto que Atlético Frank se hizo fuerte en la ida ante Regatas (SF), en las semis del Promocional.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 10:00hs
Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

En el Cándido Arrúa, Kimberley fue muy superior a Unión y Progreso A y está muy cerca de disputar su octava final seguida en el Promocional.

Por su parte, Atlético Franck, de gran campaña, se hizo fuerte ante su gente frente a Regatas Santa Fe.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL

VIERNES 5 DE JUNIO (Ronda del 9° al 12° puesto)

Alumni 69 (Juan Siviero 19) - Central Rincón 59 (Marcos Piedrabuena 21)

DOMINGO 7 DE JUNIO

Semifinales

Kimberley 68 (Damián Cane 11) - Unión y Progreso A 34 (Maximiliano Morand 10)

Atlético Franck 62 (Nicolás Pérez 21) - Regatas (SF) 53 (Franco Bauza 23)

Ronda del 5° al 8° puesto

Alianza (ST) 86 (Juan Almada 23) - Atlético Arroyo Leyes 61 (Fabián Pieroni 17)

Ronda del 9° al 12° puesto

Santa Rosa 35 (Nicolás Grassi 10) - Unión y Progreso B 46 (Joaquín Vázquez 11

Fuente: ASB

Promocional Kimberley Atlético Franck
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