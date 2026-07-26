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Atlético Tucumán pone aprueba a Independiente Rivadavia en el inicio del Clausura

Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán, a partir de las 15, en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional

26 de julio 2026 · 08:39hs
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Atlético Tucumán pone aprueba a Independiente Rivadavia en el inicio del Clausura

Independiente Rivadavia juega en condición de visitante ante Atlético Tucumán en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este domingo, a las 15, en el Monumental José Fierro, con el arbitraje de Álvaro Carranza y la televisación de ESPN Premium.

El Azul llega a este duelo luego de una pretemporada realizada a conciencia, y con la mente puesta en los grandes desafíos que afrontará en el semestre: la Supercopa ante Estudiantes (suspendida la semana anterior y sin fecha confirmada), y la serie de eliminación directa en la Copa Libertadores. Sin embargo, en el medio también está la chance de consagrarse campeón de la Tabla Anual, por lo que cada punto en el Clausura será fundamental.

Respecto al equipo, Independiente tiene la gran necesidad de suplantar la baja de Sebastián Villa, que retornó a Boca Juniors. La baja del capitán es sensible, pero Alfredo Berti confía en la calidad del grupo para suplantarlo sin problemas.

Enfrente estará Atlético Tucumán, un elenco que mantuvo la gran mayoría de su plantel y solamente sumó a Julián Fernández. Necesita sumar puntos de manera urgente para alejarse de la zona del descenso, y por eso buscará conseguir todas las unidades posibles en su reducto. Su entrenador es el histórico Julio César Falcioni, de amplia trayectoria en el fútbol argentino.

Posibles formaciones de Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa, José Florentín, Leonel Bucca; Fabrizio Sartori, Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.

Estadio: José Fierro.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium.

Independiente Rivadavia clausura Atlético Tucumán
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